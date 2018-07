Calciomercato Empoli | ci siamo | Acquah in arrivo

Calciomercato Empoli - torna Fulignati : contratto di tre anni : Empoli - L' Empoli riporta a casa Andrea Fulignati a costo zero. Il portiere, nato nella città toscana, ha giocato l'ultima stagione a Cesena, contribuendo alla salvezza. In passato ha difeso i pali ...

Calciomercato Empoli - in mediana Uçan più Acquah : Empoli - L' Empoli sta provando a riportare in Italia Salih Ucan , il centrocampista turco classe '94 che con la maglia della Roma ha totalizzato dieci presenze tra il 2014 e il 2016. Ucan è tornato ...

Calciomercato Empoli - si stringe per Capezzi : Empoli - Sfumato il colpo Gerson , che è andato in prestito alla Fiorentina dalla Roma , l' Empoli cerca una valida alternativa al brasiliano: il nome più quotato resta quello di Leonardo Capezzi . Il ...

Calciomercato Empoli - sfumato Gerson : torna alla ribalta Capezzi : Empoli - Niente da fare per il brasiliano Gerson , passato alla Fiorentina, e allora in casa azzurra torna d'attualità il nome di Leonardo Capezzi . Il centrocampista della Sampdoria è una priorità ...

Calciomercato Empoli - casting per il centrocampo : Capezzi o Cataldi : Empoli - Dopo che l'arrivo di Gerson dalla Roma è sfumato, con il centrocampista brasiliano verso la Fiorentina , i dirigenti dell' Empoli Accardi e Pecini valutano altre alternative: piacciono ...

Calciomercato Empoli - Donnarumma ceduto al Brescia : Empoli - L' Empoli ha comunicato "di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore di Alfredo Donnarumma al Brescia Calcio" . Nella passata stagione l'attaccante ha contribuito in ...

Calciomercato Empoli - rinnovo fino al 2022 per Di Lorenzo e Zajc : Empoli - L' Empoli ha annunciato " di aver raggiunto l'accordo con i calciatori Giovanni Di Lorenzo e Miha Zajc per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022" . Di Lorenzo è approdato in ...

Calciomercato Empoli - dal Palermo arriva La Gumina : Antonino La Gumina è un nuovo giocatore dell’Empoli. L’attaccante arriva dal Palermo per 9 milioni di euro, cifra più alta mai pagata dal club azzurro nella sua storia. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. La Gumina, nato il 6 marzo 1996, è cresciuto nel settore giovanile rosanero e ha esordito in prima squadra, in serie A, il 4 aprile del 2015 in occasione di Palermo-Milan. Dopo un anno di prestito a Terni nella ...

Calciomercato Sampdoria - l’Empoli irrompe su un obiettivo doriano : la situazione : L’Empoli ha incontrato l’agente di La Gumina, attaccante del Palermo seguito anche dalla Sampdoria, che mantiene al momento il gradimento del giocatore Non è ancora chiusa la trattativa tra la Sampdoria e Antonino La Gumina, il club blucerchiato continua a trattare con il Palermo l’acquisto del giocatore classe ’96, su cui nelle ultime ore si è inserito anche l’Empoli. Il club toscano ha incontrato ...

Calciomercato Empoli - arriva il bomber Mraz : Riparte la stagione dell‘Empoli. Oggi il raduno ufficiale e l’inizio del ritiro. Alla vigilia della partenza due importanti novità, una societaria e l’altra di mercato. La novità nel club riguarda Ricardo Pecini, nuovo direttore generale. Pecini, 40 anni, arriva dalla Sampdoria dove da quattro anni era capo degli osservatori e direttore sportivo del settore giovanile. Nei suoi anni in blucerchiato ha portato a Genova ...

Calciomercato Empoli - per l'attacco Pinamonti supera Favilli : Empoli - Previsto per domani il primo allenamento sul campo del Castellani per l' Empoli targato Serie A.Da ieri gli azzurri stanno sostenendo le visite medice di prassi per l'idoneità sportiva. Non ...

Calciomercato Empoli - per l'attacco idea Pinamonti : Empoli - Tra oggi e domani il via alle visite mediche. Poi da mercoledì tutti sul campo del Castellani per i primi allenamenti con il gruppo giocatori destinato a modificare per il mercato. C'è da ...

Calciomercato Empoli - idea La Gumina se parte Donnarumma : Empoli - L' Empoli si prepara alla Serie A. E nel reparto offensivo, se Caputo è una certezza, non è più così sicura la conferma di Alfredo Donnarumma . Il Brescia insiste: il club di Cellino sarebbe ...

Calciomercato Empoli - missione vincente a Zilina : preso Mraz : Rinforzo in attacco per la squadra di Andreazzoli Calciomercato Empoli Mraz / La missione dell'Empoli in Slovenia ha sortito l'effetto sperato. Stando a 'Sky Sport', infatti, il club toscano ha definito l'acquisto dallo Zilina di Samuel Mraz , bomber classe '97 autore di 21 gol nella passata stagione.