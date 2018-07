Calciomercato Atalanta | Radunovic in prestito alla Cremonese

Calciomercato Atalanta - non è finita : Percassi ‘rimpolpa’ l’attacco : Calciomercato Atalanta, le prossime mosse del club bergamasco potrebbero riguardare l’attacco: le ultime novità dal mercato Calciomercato Atalanta, dopo l’arrivo di Zapata il ruolo di centravanti del club orobico è saldamente stato rinforzato. Resta però da fare qualcosina sull’esterno, considerando anche la possibile partenza di D’Alessandro. Il patron Percassi sta dunque muovendosi per portare all’Atalanta ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : firma Pasalic : BERGAMO - Affare fatto: Mario Pasalic è ufficialmente un giocatore dell' Atalanta . Trovato l'accordo con il Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto. Pasalic ha un curriculum ...

Calciomercato Atalanta - Cabezas al Fluminens : L’Atalanta ha ufficializzato il prestito del nazionale ecuadoriano Bryan Cabezas al Fluminense. I brasiliani ottengono il diritto di riscatto per l’esterno alto mancino classe ’97, 1 sola presenza in serie A il 15 aprile 2017 sul campo della Roma, nell’ultima stagione inizialmente al Panathinaikos in Grecia (14 presenze e 2 reti, nei preliminari di Europa League) e dal 31 gennaio all’Avellino (6 ...

Calciomercato Atalanta - Haas in prestito al Palermo : L’Atalanta, con una nota sul proprio sito web, ha ufficializzato la cessione di Nicolas Haas al Palermo con la formula del prestito secco. Il 22enne centrocampista svizzero, Nazionale Under 21 del suo Paese, è reduce da una stagione con 9 presenze in A, solo a Torino con la Juventus (14 marzo) nell’undici iniziale, più 2 in Coppa Italia con Sassuolo (da titolare) e Napoli. Il giocatore aveva già raggiunto ieri nel tardo ...

BERGAMO - Bryan Cabezas lascia l' Atalanta : l'attaccante ecuadoregno classe '97, acquistato dall' Independiente del Valle nell'estate 2016, dopo l'esperienza in prestito al Panathinaikos e, lo scorso

Calciomercato Atalanta : Carraro in prestito al Foggia : L’Atalanta ha comunicato ufficialmente la cessione in prestito al Foggia di Marco Carraro. Il centrocampista classe ’98, nella scorsa stagione a titolo temporaneo al Pescara dall’Inter, era stato acquistato il 30 giugno dai bergamaschi con diritto di riacquisto a favore dei milanesi.L'articolo Calciomercato Atalanta: Carraro in prestito al Foggia sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Bologna - arriva Mattiello dall’Atalanta : Il Bologna batte l’ottavo colpo dell’estate: è fatta per Federico Mattiello, 23 anni, esterno di centrocampo che arriva dall’Atalanta con la formula del prestito oneroso da 1 un milione con riscatto obbligato a 4 milioni. Il giocatore, in caso di riscatto dopo la prima stagione di prestito, firmerà un quadriennale e in serata si aggregherà alla squadra nel ritiro di Pinzolo. In casa rossoblù prosegue così la rivoluzione ...

Calciomercato - Bologna-Mattiello : fatta. All'Atalanta 3 - 8 milioni : BOLOGNA - E alla fine: Mattiello . Trattativa chiusa, il Bologna ha scelto il 23enne, li ha compiuti il 14 luglio, esterno dell' Atalanta , reduce da un campionato con la Spal. Oggi verrà data l'...

Calciomercato Atalanta : Eguelfi in prestito a Verona : L’Atalanta ha ufficialmente comunicato la cessione di Fabio Eguelfi all’Hellas Verona con la formula del prestito. Il ventitreenne terzino sinistro milanese, cresciuto nel vivaio dell’Inter, e’ reduce dalla stagione a titolo temporaneo sempre in serie B al Cesena nell’estate del 2017 dopo l’acquisto da parte del club bergamasco. In precedenza ha vestito anche le maglie di Prato, Savona, Cremonese e Pro ...

Calciomercato : l’Atalanta cede Monachello al Pescara : L’Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito al Pescara di Gaetano Monachello. L’attaccante mancino classe ’94 e’ reduce da una stagione cadetta a meta’ fra Palermo (5 presenze e 1 gol) e Ascoli (21 e 7); in quella precedente, le sue squadre erano state il Bari e dal mercato invernale la Ternana.L'articolo Calciomercato: l’Atalanta cede Monachello al Pescara sembra essere il primo su CalcioWeb.

