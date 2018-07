Calano gli occupati e cresce la disoccupazione a giugno | 10 | 9%

Inps : Calano gli assegni liquidati : Nei primi 6 mesi del 2018, delle 228.382 pensioni pagate, quasi 90 mila provengono da lavori autonomi. In picchiata anche le sociali

In Europa Calano gli utenti - crolla il titolo di Facebook : (Immagine: pixabay/CC) Passato un intero trimestre dopo i recenti scandali relativi alla privacy venuti a galla con il caso Cambridge Analytica, per Facebook è giunto il momento di tirare le somme. Menlo Park tira il freno a mano e ammette che la crescita sta rallentando, una considerazione che ha fatto crollare il titolo del 23,68% durante l’after-hours (prolungamento degli investimenti anche dopo la chiusura delle borse). In pochi minuti sono ...

Roma-Tottenham : gli Spurs Calano il poker (4-1). Schick segna ancora : La Roma esce con le ossa rotte dal SDCCU Stadium di San Diego dopo il 4 a 1 rifilatole dal Tottenham. Under ha lasciato il campo nel secondo tempo dopo un contrasto con Amon e una rovinosa caduta che...

Roma-Tottenham : gli Spurs Calano il poker - 4-1 - . Schick segna ancora : La Roma esce con le ossa rotte dal SDCCU Stadium di San Diego dopo il 4 a 1 rifilatole dal Tottenham . Under ha lasciato il campo nel secondo tempo dopo un contrasto con Amon e una rovinosa caduta che ...

Gruppo FCA - Ricavi in crescita nel secondo trimestre - Calano gli utili : Il Gruppo FCA chiude il secondo trimestre con risultati finanziari in chiaroscuro. I Ricavi e le consegne sono infatti risultati in crescita mentre gli utili sono scesi al punto da determinare una revisione al ribasso di alcuni target per il 2018. Il produttore automobilistico italo-statunitense è comunque riuscito non solo ad azzerare il debito come anticipato in occasione della presentazione del nuovo piano industriale, ma anche a portare in ...

Imprese - stabili le richieste di prestiti ma Calano gli importi : Teleborsa, - Nel primo semestre 2018 , rimangono stabili il numero di richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle Imprese italiane che hanno evidenziato, +0,4%, rispetto allo ...

Istat : Calano gli incidenti stradali ma salgono i morti nel 2017 : Roma, 23 lug., askanews, - Nel 2017 sono stati 174.933 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in leggero calo rispetto al 2016, con 3.378 vittime, morti entro 30 giorni dall'evento, e ...

Istat : Calano gli incidenti stradali ma salgono i morti nel 2017 : Roma, 23 lug., askanews, - Nel 2017 sono stati 174.933 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in leggero calo rispetto al 2016, con 3.378 vittime, morti entro 30 giorni dall'evento, e ...

Calano gli investimenti in rinnovabili - risalgono le fonti fossili : "Preoccupante per sicurezza e clima" : MILANO - Le rinnovabili rallentano e per gli addetti ai lavori è un trend preoccupante, soprattutto perché arriva nell'anno del disimpegno degli Usa di Trump dall'accordo di Parigi sul clima. Gli ...

Gli sbarchi Calano - i morti no : Il numero di migranti arrivati via mare in Italia è sceso dell'80 per cento rispetto a un anno fa, ma compiere la traversata è sempre più pericoloso: a giugno è morta una persona ogni sette che ci hanno provato The post Gli sbarchi calano, i morti no appeared first on Il Post.

Lavoro - in un decennio 732 mila occupati stranieri in più. Calano gli italiani : In un decennio, tra il 2008 e il 2017, il numero complessivo dei lavoratori italiani è diminuito di 800 mila unità, mentre quello degli stranieri è aumentato di 732 mila: si tratta di 320 mila ...

Cresce la spesa degli italiani per il cibo - ma Calano le imprese agricole : ROMA - Viaggia con il segno positivo nel 2018 la spesa delle famiglie per i consumi domestici di prodotti alimentari: secondo l'osservatorio Agrosserva dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo ...

Usa - figli strappati ai migranti dal Messico. Gli arrivi non Calano : la mossa di Trump per mostrarsi più duro in vista del voto : L’uscita dell’audio ottenuto da ProPublica – che raccoglie le voci e i pianti di dieci minori centro-americani detenuti in una struttura dell’immigrazione Usa – complica la vicenda delle famiglie di migranti separati al confine con il Messico. La segretaria alla sicurezza nazionale, Kirstjen Nielsen, ha cercato di difendere la strategia dell’amministrazione: “Non chiederemo scusa per il lavoro che abbiamo fatto, per quello che fanno le forze ...

Si Calano dal tetto per rubare vestiti : colpo da decina di migliaia di euro a Treviso : colpo allo Stone House di Castelminio, in provincia di Treviso. Rubati capi di abbigliamento per almeno ventimila euro. Amaro il proprietario: “Questi professionisti del crimine: questa gente ritorna"Continua a leggere