Cala Gonone | “non vogliamo essere serviti da quello” e indicano il cameriere senegalese

(Di martedì 31 luglio 2018) “Nonda quello lì” hanno detto a un barista di, una delle più spettacolari località balneari della Sardegna. E “quello lì” è Mamadou Niang, ragazzo 18enne di origine, che vive e lavora comein quel locale sulla costa di Dorgali (in provincia di Nuoro). Così il titolare, Dionigio Mereu Fronteddu, ha invitato 4 quattro giovani clienti, sardi anche loro, a lasciare il locale. “Non volevo crederci” ha dichiarato ad una emittente sarda: “Qui non facciamo distinzione in base al colore della pelle”. Ma Fronteddu non è stato il solo a schierarsi in difesa di Mamadou. Anzi, gran parte del paese ha reagito e il 18enne ha voluto ringraziare i compaesani su facebook per “la solidarietà mostrata”: “Questo fatto non cambierà nulla di me sarò sempre lo stesso e non cambierò ...