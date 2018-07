eurogamer

: Bungie e Numskull presentano una nuova linea di merchandise di Destiny 2. #Destiny2 - Eurogamer_it : Bungie e Numskull presentano una nuova linea di merchandise di Destiny 2. #Destiny2 -

(Di martedì 31 luglio 2018) Per festeggiare l'imminente debutto del DLC I Rinnegati,hanno annunciato oggi unadidi2, una serie di portachiavi ispirata agli Spettri più famosi del gioco.I Rinnegati sarà disponibile a partire dal prossimo 4 settembre, e per ingannare l'attesa potreste valutare l'acquisto del celebre spettro di Cayde-6, o quello Traccia Uccisioni, il preferito dai guardiani che non disdegnano la competizione. Oltre a questi, lainclude il cassico Spettro standard, lo Spettro Lambda, l'Involucro dell'Ultima Città e l'Involucro dei Cacciatori, tutte celebri personalizzazioni per il proprio Spettro che i giocatori di2 conoscono molto bene.Questi portachiavi arricchiscono l'offerta già molto vasta di, sul cui sito ufficiale sono messi a listino tantissimi prodotti a temacome il set di candele degli engrammi, le ...