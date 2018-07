Brunetta a Di Maio | Sul decreto Dignità le stiamo facendo una lezione Prenda nota

huffingtonpost

(Di martedì 31 luglio 2018) "Riconosco la sua buona fede e sono sicuro che con questolei abbia voluto davvero migliorare sinceramente le condizioni del mercato del lavoro, soprattutto per i giovani". Parte con queste premesse l'intervento con cui Renatosi rivolge direttamente a Luigi Di, durante la discussione suldignità. Queste buone intenzioni sono state, secondo il deputato di Forza Italia, modificate dai tecnici ai quali il ministro si è affidato. Da qui l'attacco "ai burocrati che hanno stravolto gli obiettivi del provvedimento" e, soprattutto, un 'consiglio' al ministro. "In questi giorni leun corso accelerato di Economia del Lavoro, Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale. Perché non prendedel dibattito, si segna tutte le cose buone che sono state suggerite attraverso gli emendamenti e non ci regala un colpo di scena?". afferma in ...