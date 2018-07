Boxe | Vincenzo Mangiacapre verso il primo incontro tra i pro Non svanisce il sogno Tokyo

oasport

(Di martedì 31 luglio 2018) Mancano 10 giorni all'esordio da professionista di: il pugile nativo di Marcianise ha scelto Ascea Marina, in provincia di Salerno, quale location della sua prima volta. Il 10 agosto infatti, medaglia di bronzo a Londra 2012, se la vedrà, nella categoria superwelter, con Giuseppe Rauseo. L', in programma a partire dalle ore 20.30, sarà preceduto da una conferenza stampa che vedrà la presenza di Clemente Russo, poi dalle 19 sarà la volta di un match sottoclou. Parte dunque dalla sua Campania la carriera da professionista diMagiacapre. La scelta del pugile azzurro di far gestire la carriera al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre (Polizia Penitenziaria), non chiuderà le porte per un'eventuale qualificazione a2020.