Boxe | l’elenco dei 13 convocati dell’Italia per il Training Camp ad Assisi

Boxe : l’elenco delle convocate dell’Italia per il Training Camp ad Assisi : Sono 14 le azzurre convocate da Maurizio Stecca per il il Training Camp della Nazionale Elite Femminile di pugilato ad Assisi, presso il CNP di Santa Maria degli Angeli, dal 23 luglio al 5 agosto. Di seguito l’elenco delle atlete: L’ELENCO delle convocate Peso Pugile CR ASD Kg 48 Roberta BONATTI EM Salus et Virtus Boxe Kg 48 Stephanie SILVA LZ Phoenix Gym Kg 51 Roberta MOSTARDA LZ G.S. Fiamme Oro Kg 54 Arianna GIULIA DE ...