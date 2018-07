Borse caute Piazza Affari mostra un timido più

Borse europee caute. Piazza Affari in lieve rialzo : Avvio con un timido più per Piazza Affari che nonostante non si discosti molto dai livelli della vigila, evidenzia un vantaggio rispetto al resto d'Europa che rimane sulla linea di parità. Mentre, ...

Prevale cautela tra le Borse europee : Teleborsa, - Partenza all'insegna della cautela per le principali Borse europee, mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti e gli investitori si interrogano se possa ...

Borse europee caute guardano a summit Putin-Trump : Teleborsa, - Gli indici del Vecchio Continente si avvicinano al traguardo di metà seduta con segno positivo, mentre gli investitori guardano al summit tra il Presidente russo Putin e quello americano ...

Borse in fase di transizione : 4 rischi che inducono alla cautela : ... con frequenti incursioni ribassiste e tentativi di recupero, complici alcuni temi caldi che dominano la scena, a partire da quello delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e il resto del mondo. ...

Borse EUROPA deboli - cautela dopo rialzo tassi Fed : ... che ha alzato come previsto i tassi di interesse, in un mercato cauto anche in vista del board Bce in cui si discuterà la fine del programma di acquisti di bond in sostegno all'economia.

Borse europee caute in attesa banche centrali - Milano +0 - 44% : Seduta all'insegna della cautela per le piazze finanziarie europee, in attesa delle decisioni della Federal Reserve questa sera negli Stati Uniti e della Banca Centrale Europea domani. Piazza Affari ...

Borse caute - ma prevale l'ottimismo : Riteniamo che il Presidente della Fed cercherà ancora una volta di risultare accondiscendente verso il mercato, ma non può permettersi il lusso di surriscaldare l'economia. Domani sarà il turno di ...

Borse caute in attesa di Fed e BCE. Spread BTP/Bund ancora in calo : Teleborsa, - Partenza in frazionale rialzo per Piazza Affari in un' Europa che sceglie invece la via della cautela in vista dei meeting di politica monetaria della Federal Reserve e della Banca ...

Borse in rosso. Torna la cautela nel giorno del G7 in Canada : Vendite sull'azionario europeo sulla scia delle Borse asiatiche. Trump sempre più isolato sul tema dazi. Francoforte la peggiore dopo il dato deludente sugli ordini all'industria, l'euro Torna sotto 1,18 dollari. Auto e tech sotto pressione. Fiammata dello spread in avvio, sulle incertezze per l'implementazione del programma del nuovo Governo italiano...

Borse caute - Piazza Affari in calo : Piazza Affari in calo , mentre i mercati di Eurolandia restano cauti. Sostanzialmente stabile lo spread tra Btp decennali e Bund, fermo a 234 punti base, con un rendimento del bond di 2,723 euro. A ...

Borse caute - occhi su Milano : lo spread risale a 232 punti base : L'attenzione degli operatori si concentra ancora sulla politica nel giorno del voto di fiducia del Senato al Governo Conte. Sul listino milanese salgono Saipem e Leonardo, deboli le banche