Borriello racconta | Alla Spal sono stato aggredito ed emarginato

(Di martedì 31 luglio 2018) Marcoha ancora voglia di mettersi in gioco visto che nell'ultima stagione è rimasto ai margini della. L'ex centravanti di Milan, Roma e Juventus ai microfoni della Gazzetta dello Sport hato le sue verità: "Il 10 dicembre in casa contro il Verona fui sostituito sullo 0-2, lo stadio mi fischiò, io ci restai male e replicai con un applauso sarcastico. Lì ci furono i primi screzi. E poi, prima di Natale, mi infortunai al polpaccio. Era uno stiramento di pochi millimetri, eppure non si sanava mai e i medici dellanon riuscivano a risolvere il problema. La società fece passare un messaggio negativo, come se io non volessi allenarmi e fossi un lavativo. E ho fatto a spese mie nove risonanze magnetiche in giro per l"Italia".ha poito il periodo davvero negativo in quel di Ferrara e ha anche svelato di essere: "Pensi che un giorno ...