Borriello | ' Alla Spal da emarginato | mi hanno aggredito Quella rissa con Joao Pedro e su

Borriello ‘mollato’ dalla modella ucraina : Stefania Seimur già tra le braccia di un altro uomo italiano [GALLERY] : Neanche Stefania Seimur è la donna giusta per Marco Borriello : il calciatore mollato dalla modella ucraina già tra le braccia di un altro uomo Marco Borriello , avvistato solo qualche tempo fa tra le braccia di Stefania Seimur tra New York ed Ibiza, è di nuovo single. Il latin lover del calcio italiano è stato ‘mollato’ dalla modella ucraina con cui si frequentava ultimamente, che è già stata conquistata però dal fascino di un ...

Borriello a New York insieme alla nuova fiamma? Accanto allo scapolo d’oro spunta una fascinosa ragazza [GALLERY] : Marco Borriello a New York con una nuova fiamma? Il calciatore sui social, nella Grande Mela, con un affascinante ragazza dai meravigliosi occhi azzurri Marco Borriello alle prese con un nuovo flirt? Come ogni estate il calciatore della Spal si lascia affascinare da qualche splendida ragazza. In questa calda stagione il latin lover del calcio italiano si ‘autodenuncia’ e pubblica una foto con su scritto ‘appuntamento ...