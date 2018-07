Bonus part time per chi ritarda la pensione

Part time pensione : come richiedere il Bonus entro fine anno : Per i lavoratori prossimi al pensionamento, fino a fine anno resta in vigore il bonus Part time pensione, un’agevolazione prevista dalla Legge di stabilità di due anni fa e dal Decreto Poletti, che offre la possibilità ai dipendenti a cui mancano solo 3 anni per uscire dal lavoro e maturano il requisito per la pensione di vecchiaia entro fine 2018, di chiedere il Part time a lavoro. La riduzione dell’orario da lavoro può andare dal 40 al 60 per ...