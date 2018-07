Bonisoli | Dopo l' estate stop alle domeniche gratis nei musei

huffingtonpost

(Di martedì 31 luglio 2018) "l'elimineremo le domenica gratuite nei". Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Alberto, nel corso della sua vista alla Biblioteca Nazionale di Napoli. "Le- ha spiegato - andavano bene come lancio pubblicitario, ma se continuiamo così, a mio avviso andiamo in una direzione che non piace a nessuno. Per l'non cambia nulla, ma poi le cose cambieranno. Lascerò maggiore libertà ai direttori, se vogliono mettere una domenica gratuita non c'è niente di male, ma quando obbligo a farla non va bene".Per il ministro le aperture gratuite deisono una buona idea in bassa stagione: "Penso ad esempio a Pompei: chi ci va a novembre? Magari la prima o tutte ledi quel mese si può aprireperché non c'è tanta gente". La questione, però, cambia nei periodi in cui ci ...