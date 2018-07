Bologna | morto il 15enne che era in condizioni disperate dopo una festa in piscina

Bologna - incidente stradale a Molinella/ Auto contro albero - morto un 22 enne di Salerno (21 maggio 2018) : Bologna , incidente stradale a Molinella : Auto sbanda e sbatte contro un albero a bordo strada, morto un 22 enne di Salerno residente in Emilia. Inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:50:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE A ROMA/ Morto motociclista 31enne in Galleria Giovanni XXIII : grave 16enne a Bologna : ROMA, INCIDENTE STRADALE in Galleria Giovanni XIII: 31enne Morto sul colpo dopo impatto con carreggiata. A Bologna, 16enne sbalzato da scooter: è grave ricoverato in ospedale(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:28:00 GMT)