Boldrini-Salvini | ancora uno scontro

Boldrini torna all'attacco : "Salvini prof della paura" : Laura Boldrini non si accontenta e torna (ancora) ad attaccare Matteo Salvini. E lo fa dopo che ieri, a margine dell'aggressione a Daisy Osakue, aveva biasimato quel "tanti nemici tanto onore" scritto su Facebook dal ministro leghista. Quasi a dire che sarebbero le parole del capo del Viminale ad aver in qualche modo armato questa spirale di violenza contro i migranti. Oggi l'ex presidente della Camera è tornata alla carica. "Per Salvini ...

Boldrini accusa Salvini : “Ha diffuso l’odio e alzato l’asticella della disumanità” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul tema del razzismo dilagante nel Paese: "È il primo ad aver diffuso odio verso i migranti e ad aver inquinato il dibattito pubblico, alzando l’asticella della disumanità, ha spaventato l’opinione pubblica, perché è il miglior professore della paura".Continua a leggere

E Boldrini attacca Salvini "Lui usa slogan del Duce e aggrediscono Daisy..." : ...Delrio e Emanuele Fiano al ministro dell'Interno - questi fenomeni legati a una propaganda di stampo razzistico il cui linguaggio viene usato in maniera ricorrente nella stessa propaganda politica da ...

Daisy Osakue - Laura Boldrini senza pace : di cosa dà la colpa adesso a Matteo Salvini : A Laura Boldrini manca solo un 'piove governo ladro' e poi ha finito di elencare le colpe dell'esecutivo. In particolare, di Matteo Salvini. Ecco il suo ultimo, illuminante tweet: 'Mentre Salvini - ...

Donne contro Salvini : dopo la Boldrini interviene anche Asia Argento : Matteo Salvini ha presentato una querela contro Roberto Saviano [VIDEO] per diffamazione a mezzo stampa. Quel “ministro della Mala Vita” con cui l’autore di Gomorra lo ha etichettato sui social non è proprio piaciuto al ministro dell’Interno. A difesa dello scrittore napoletano si sono subito levate diverse voci del mondo della politica e dello spettacolo. La prima ad intervenire, ieri pomeriggio, è stata la ex presidente della Camera, ora ...

E la Boldrini va in soccorso di Saviano querelato da Salvini : "Roberto - non sei solo" : 'Caro Roberto, non sei solo. Con te ci sono tanti uomini ma anche tante donne di buona volontà che non hanno paura!'. A difesa di Roberto Saviano , querelato da Matteo Salvini , non poteva che ...

Matteo Salvini - la foto contro Roberto Saviano e Laura Boldrini : 'Che coppia...' : Matteo Salvini ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto di Roberto Saviano e Laura Boldrini con un breve commento che dice tutto: 'Boldrini: Caro Roberto, non sei solo. Respingiamo Salvini. Che ...

Boldrini difende Saviano dopo querela Salvini : “Non sei solo - con te chi non ha paura” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini si schiera in difesa di Roberto Saviano dopo la querela a suo carico presentata da Matteo Salvini su carta intestata del Viminale: "Caro Roberto, non sei solo - scrive su Facebook -. Con te ci sono tanti uomini ma anche tante donne di buona volontà che non hanno paura".Continua a leggere

Laura Boldrini contro Matteo Salvini : 'Presenterò mozione di sfiducia in Parlamento' : Il 13 luglio scorso è stata lanciata una petizione online che, al momento, conta 92mila firme [VIDEO]sulla piattaforma Change.org contro il ministro dell'interno Matteo Salvini. La petizione, lanciata da alcuni membri di Possibile, ha la finalita' di chiedere ai parlamentari italiani una mozione di sfiducia contro il leader della Lega per le sue politiche migratorie e e le sue esternazioni sui migranti. Laura Boldrini annuncia mozione di ...

La Boldrini torna in cattedra : "Salvini cinico e disumano" : La maestrina è tornata in cattedra. Dopo la pausa del silenzio, Laura Boldrini ha deciso che era l'ora di far riaccendere i riflettori su di sé. E così, durante il suo intervento all'assemblea di LeU ...

Migranti - Laura Boldrini annuncia la mozione di sfiducia a Salvini : 'Scelte ciniche e razziste' : In 88.000 hanno per ora detto sì alla mozione di sfiducia nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini per la politica e le posizioni espresse sul tema Migranti. L'obiettivo ...

Migranti - Laura Boldrini annuncia mozione di sfiducia a Salvini : “Mi adopererò per dare seguito a petizione” : La deputata di Liberi e Uguali Laura Boldrini annuncia che darà seguito alla petizione online con cui si chiede ai parlamentari italiani di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per le sue politiche e le sue dichiarazioni soprattutto in tema di Migranti.Continua a leggere

Boldrini - Leu - : Mattarella va ringraziato per aver fermato Salvini : Roma, 13 lug., askanews, - 'È finito l'ennesimo braccio di ferro sulla pelle delle persone, la nave Diciotti è a Trapani. Ancora una volta dobbiamo ringraziare il Presidente Mattarella per aver ...

Diciotti - Boldrini accusa : "Salvini inadeguato. Grazie al Colle" : Arriva da una nota firmata dall'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, una dura critica all'operato del ministero dell'Interno nello scontro sui migranti che si trovavano a bordo della nave ...