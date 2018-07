BMW - Un nuovo stabilimento da 1 miliardo di euro in Ungheria

quattroruote

(Di martedì 31 luglio 2018) Nascerà vicino alla città universitaria di Debrecen, in, ilpeo della BMW, destinato a espandere la rete produttiva continentale. La Casa di Monaco prevede un investimento di circa undi. "La decisione di realizzare ilconferma la prospettiva di crescita globale del gruppo BMW e in particolare la centralità dellpa, dopo importanti investimenti in Cina, Messico e Stati Uniti ", ha dichiarato Harald Krüger, presidente del Consiglio di amministrazione. La nuova fabbrica ungherese avrà una capacità di 150.000 auto l'anno e dovrebbe creare oltre 1.000 nuovi posti di lavoro. "L'pa è il più grande sito produttivo del gruppo: nel solo 2018 stiamo investendo più di undinegli stabilimenti in Germania per ammodernarli e prepararli alla svolta elettrica". Secondo il responsabile per la ...