BMW - Primo teaser per Pebble Beach

(Di martedì 31 luglio 2018) La BMW ha diffuso undel nuovo modello che sarà presentato in California durante la Monterey Car Week. Per il momento non è stata ancora svelata l'identità della vettura, ma tutti gli indizi fanno ipotizzare che si tratti della nuova generazione della Z4.Ilcon dettagli identici alla nuova Z4. L'immagine pubblicata è quella di un prototipo ancora camuffato e in particolare possiamo osservare solo il bordo del doppio rene anteriore. Tuttavia la BMW aveva già pubblicato alcuni scatti dei muletti della nuova Z4 e i particolari sono identici: la mascherina presenta infatti una griglia dalla forma inedita, con elementi tridimensionali che si differenziano dal classico design a barre verticali delle altre vetture di Monaco.Con Toyota per le nuove sportive. La Z4 è il frutto di un progetto congiunto con Toyota che ha dato vita anche alla nuova Supra: pur distinguendosi totalmente ...