Blitz anti-Ndrangheta contro la cosca Libri | 14 arresti per estorsione e

Blitz anti prostituzione UNA DENUNCIATA : Blitz anti prostituzione degli agenti della Polizia di Stato in una casa di via Ormea a Torino. DENUNCIATA una donna di 33 anni. Blitz anti prostituzione in via Ormea Gli agenti del Commissariato ...

Blitz antidroga a Reggio Emilia - arrestata una famiglia di nomadi : Reggio Emilia, su indagini dei carabinieri in quattro sono finiti agli arresti domiciliari. Per altre due donne è scatto l'obbligo di presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria

Vibo Valentia. Blitz antidroga - arresti : 7.33 La Polizia di Vibo Valentia sta eseguendo 18 ordini di custodia nei confronti di persone ritenute responsabili di appartenere a un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico, gestita da Emanuele Mancuso,figlio di un capo dell'omonima cosca di 'ndrangheta di Limbadi Pantaleone,alias l'"ingegnere";8 persone finite in carcere, 9 ai domiciliari,per una obbligo di dimora. L'operazione "Giardini segreti", vede altre 21 persone ...

Blitz antidroga a Taranto : 20 arresti in operazione dei carabinieri : Blitz antidroga a Taranto: 20 arresti in operazione dei carabinieri "È stata documentata - si legge in una nota - una vasta e perdurante attività di spaccio, condotta da uomini e donne, anche alla presenza di minori e disabili" Parole chiave: ...

Blitz antidroga a Taranto : 20 arresti in operazione dei carabinieri - : stata documentata - si legge in una nota - una vasta e perdurante attività di spaccio, condotta da uomini e donne, anche alla presenza di minori e disabili"

Droga - Blitz antispaccio a Rogoredo - zona di smercio : In azione carabinieri, polizia, elicottero e cani nell'area del 'boschetto' una zona frequentata da spacciatori e tossicodipendenti -

Napoli - Blitz anticamorra : 17 arresti : 11.02 Vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla locale DDA contro il camorristico "Mazzarella",operante nell'area orientale di Napoli, quartiere di S. Giovanni a Teduccio. La Squadra Mobile parteenopea ha arrestato,su mandato del GIP del Tribunale di Napoli 17 persone, dei quali 14 in carcere e 3 agli arresti domiciliari,in quanto gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso,finalizzata ...

Brindisi. Blitz antidroga dei Carabinieri 15 arresti : Più di 200 Carabinieri di Brindisi hanno portato a termine mercoledì mattina un Blitz antidroga. I militari hanno agito con il

Trapianti al Monaldi - dopo il Blitz reparto di Pediatria da riaprire : Nuova ispezione in Campania degli emissari inviati dal ministro della Salute Giulia Grillo. dopo l'Ospedale del Mare tocca al Monaldi. Gli ispettori, affiancati dai carabinieri del Nas e accompagnati ...

Roma : Blitz antidroga tra Via Giolitti e Piazza dei Cinquecento - 5 arrestati : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito mirati servizi antidroga nell’area compresa tra Piazza dei Cinquecento, via Giovanni Giolitti e vie limitrofe. In poche ore, in manette, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti 5 pusher, due cittadini tunisini, due della Guinea e uno del Gambia, di eta’ compresa tra i 19 e 40 anni, tutti senza fissa dimora e con ...

Migranti - a Roma Blitz della polizia al campo della stazione Tiburtina. Baobab : “Nessuna soluzione abitativa alternativa” : A pochi giorni dallo sgombero dell’edificio di via Scorticabove a Roma, un nuovo blitz della polizia si è tenuto questa mattina nella tendopoli di Migranti vicino alla stazione Tiburtina. Operazioni disposte dal questore Guido Marino “necessarie per monitorare lo stato dei luoghi e per prevenire possibili criticità”, si legge in una nota della Questura. Nell’area i volontari dell’associazione “Baobab ...

Migranti - gli interrogatori a bordo e il Blitz dei magistrati per non farsi imporre la decisione sugli arresti : Hanno rallentato la corsa della nave Diciotti con i 67 Migranti della rivolta al centro del Mediterraneo per accelerare l'inchiesta sul dirottamento del rimorchiatore che, dopo averli salvati, puntava ...

Milano - Blitz dei carabinieri in Porta Venezia : bonificata l'area utilizzata per il bivacco dei migranti : Nuovo controllo a tappeto dei militari della Compagnia Duomo: 5 le persone accompagnate in caserma per accertamenti, l'Amsa ha Portato via materassi e materiale vario