Birra italiana - vendite primo semestre in crescita del 4% : Il primo semestre si è chiuso con una crescita del 4% rispetto allo scorso anno, confermando, quindi, un trend positivo per il settore . I prossimi mesi saranno un periodo chiave per i risultati dell'...

Birra made in Italy - le prospettive al Simposio della Birra italiana di Qualità. : ... che non richiede pesticidi o fertilizzanti chimici e, quindi, con beneficio per l'ambiente oltre che per l'economia del Paese. BUONO DA MANGIARE, BUONO DA PENSARE. SOCIALE E CONDIVISIBILE, AUTENTICO ...