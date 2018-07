: Biotestamento, via libera dal Consiglio di Stato - SkyTG24 : Biotestamento, via libera dal Consiglio di Stato - franco_vitrotti : RT @MonicaCirinna: #Biotestamento: il parere reso oggi dal Consiglio di Stato, contribuisce all'effettiva attuazione del testamento biolog… - CyberNewsH24 : #Biotestamento,ok dal Consiglio di Stato -

"Con le disposizioni anticipate di trattamento ciascun individuo,nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può decidere "ora per allora" su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà in condizione di prestare il consenso". E' il parere deldisule sulle Dat. "Ciò avviene manifestando la propria volontà mediante la redazione di un atto specificamente previsto", spiega la nota. Il modulo-tipo per le Dat sarà fornito dal Ministero della Salute.(Di martedì 31 luglio 2018)