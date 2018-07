Bimba di 7 anni cade in acqua e rischia di annegare | salvata da un pescatore

Bimba di 6 anni entra in mare - finisce sott’acqua e muore annegata : Una Bimba di 6 anni è morta annegata a Margate, nel Kent. A causa delle forti onde e del vento, la piccola è finita in acqua subito dopo essere entrata in mare e nonostante i soccorsi tempestivi, i paramedici non sono riusciti a salvarle la vita.Continua a leggere

Bimba abusata - il parroco si difende : “Pensavo avesse 15 anni” : Il sacerdore, durante l'interrogatorio con il gip, ha mostrato segni di pentimento: "Ho pensato a quanto accaduto e mi rendo conto di aver sbagliato".Continua a leggere

Abusi su Bimba - il prete arrestato : “Pensavo avesse 15 anni” : Firenze, 27 lug. – (AdnKronos) – Don Paolo, il parroco 70enne accusato di violenza sessuale aggravata su minore per essere stato la sera di lunedì scorso, nel parcheggio di un supermercato di Calenzano (Firenze), resterà agli arresti domiciliari. E’ questa la decisione presa dal Gip del Tribunale di Prato, Francesco Pallini, che questa mattina ha sciolto la riserva, respingendo la richiesta del pubblico ministero, Laura ...

Prato - sacerdote sorpreso nudo in auto con una Bimba di 10 anni : arrestato | Lui ammette e dice : “Lei ha preso l’iniziativa” : Prato, sacerdote sorpreso nudo in auto con una bimba di 10 anni: arrestato | Lui ammette e dice: “Lei ha preso l’iniziativa” Prato, sacerdote sorpreso nudo in auto con una bimba di 10 anni: arrestato | Lui ammette e dice: “Lei ha preso l’iniziativa” Continua a leggere L'articolo Prato, sacerdote sorpreso nudo in auto con una bimba di 10 anni: arrestato | Lui ammette e dice: “Lei ha preso ...

