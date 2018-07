Big Tech sull’orlo dell’abisso? Wall Street appesa ai conti Apple | i numeri

Intesa Sp : Moscianese - regolamentare come banche Fintech e Big Tech : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – “L’economia digitale sta cambiando il paradigma a cui si affida il liberoscambismo tradizionale. Oggi le persone sono esse stesse ‘produttrici’ di un asset sempre più strategico per condurre attività economica, ossia i dati, che rappresentano una nuova forma di ricchezza per i paesi e le imprese: le persone sono diventate un ‘giacimento’ di informazioni”. Jacques ...

Intesa Sp : Moscianese - regolamentare come banche Fintech e Big Tech (2) : (AdnKronos) – “Sia le FinTech che le Big Tech che offrono servizi simili alle banche dovrebbero essere sottoposti, naturalmente in maniera proporzionata, alla medesima regolamentazione e ai medesimi requisiti prudenziali, presentando gli stessi rischi, secondo il principio same business, same rules, same supervision”, aggiunge Moscianese, Group head of Institutional affairs di Intesa Sanpaolo. Le autorità competenti ...