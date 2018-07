Best of summer 2018 | i trend di viaggio che ci fanno sognare

vanityfair

(Di martedì 31 luglio 2018) Non importa quanto sono grandi, purché si mimetizzino nel paesaggio: è il momento delle piscine «naturali». Dagli ostelli alle ville in affitto, finita l’era delle piastrelle celeste baby che vedevi anche dall’aereo, ora si nuota tra pietre scure e cementi scrostati ad arte. Questa nella foto in alto in Virginia (Usa) l’ha disegnata il landscape architect belga amato da divi e teste coronate, François Goffinet. Per scoprire gli altridell’estatein vacanza, sfogliate la gallery sopra. LEGGI ANCHE16 hotel per (meravigliose) vacanze in Italia LEGGI ANCHE20 romanticissimi hotel sul mare LEGGI ANCHEBandiere Blu: le migliori spiagge italiane LEGGI ANCHE15 grandi viaggi per l'estateL'articoloof: idiche ciproviene da VanityFair.it.