Berlusconi | Salvini molli M5s o i moderati molleranno lui

Berlusconi avverte Salvini : "abbandona il governo con i 5 stelle" : "Non credo che il consenso degli elettori moderati possa rimanere a lungo a chi permette di realizzare politiche della peggiore sinistra. Quindi o la Lega abbandonerà questo governo o gli elettori abbandoneranno la Lega". Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a 'Qn'. "Le elezioni anticipate - aggiunge il leader di Fi - non sono l'unica soluzione possibile, in caso di crisi di governo. Solo pochi ...

Da Silvio Berlusconi no a Marcello Foa e avviso a Matteo Salvini : "Se non lascia Di Maio - gli elettori lasceranno lui" : Sulla Rai "il problema non è il nome, ma il metodo". La pazienza di Silvio Berlusconi è al limite. La decisione del Governo di indicare Marcello Foa come presidente designato della Rai, senza una previa consultazione con le opposizioni, non gli è piaciuta affatto. Intende quindi far votare no ai suoi in Vigilanza Rai, compromettendone l'elezione. In un'intervista a QN Berlusconi lancia un "ultimo avviso a Salvini" sul loro ...

Rai - Salvini non tratta su Foa presidente. Berlusconi accusa : “È ostaggio del M5S” : Gli ambasciatori sono al lavoro, timidamente, su come evitare lo scontro frontale tra Lega e Forza Italia in commissione Vigilanza Rai che dopodomani dovrebbe eleggere il presidente di viale Mazzini. Pontieri sfiduciati di fronte al muro alzato da Matteo Salvini che tiene duro sul nome di Marcello Foa. Non risponde alle telefonate in arrivo a Milan...

Rai - Salvini non tratta su Foa presidente. Berlusconi accusa : "È ostaggio del M5S" : La questione è politica, serve una figura di garanzia condivisa dai due terzi della Vigilanza Rai. Una maggioranza che Lega e 5 Stelle non hanno. Non c'è merce di scambio'.

Licia Ronzulli - la telefonata ricevuta da Matteo Salvini che scatena la rabbia di Silvio Berlusconi : Un Silvio Berlusconi furibondo con Matteo Salvini , tanto che la presunta alleanza di centrodestra pare archiviata . La ragione, come è noto, la proposta di Marcello Foa alla presidenza della Rai, ...

Silvio Berlusconi durissimo contro Matteo Salvini : 'Rai - un pessimo segnale. Come fai a governare col M5s?' : Non solo i retroscena di stampa sullo scontro e la rottura imminente tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini . Già, perché ci sono anche le parole del Cavaliere, che intervistato da La Stampa mostra ...

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - durissimo scontro su Marcello Foa in Rai : alleanza finita : La nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai polverizza quel centrodestra che, già da tempo, scricchiolava. Già, perché Silvio Berlusconi sarebbe letteralmente furibondo con Matteo Salvini per una scelta che non reputa di garanzia e che, soprattutto, non gli era stata anticipata. Nemmeno una telefonata, sbotta il Cavaliere con i suoi. Ragioni per le quali il veto di Forza Italia in Commissione Vigilanza sul nome di Foa sarà difficile da ...

Nomine Rai e Marcello Foa presidente : Forza Italia decisiva/ Ultime notizie : Berlusconi furioso - ma Salvini... : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 23:49:00 GMT)

Vi spieghiamo come Berlusconi vuole sopravvivere a Di Maio e Salvini : Una lettura che dà anche il professor Massimiliano Panarari , consulente di comunicazione politica e pubblica, specialista di scienza dell'opinione pubblica, docente alla Luiss Guido Carli, convinto ...

Sondaggi Politici/ Sorpasso M5s su Salvini : risale Berlusconi - male Fratelli d’Italia al 3 - 5% : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: caos migranti, gli elettori stanno con la Lega di Salvini. Solo il 18% è per l'accoglienza "totale": gli ultimi dati(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:07:00 GMT)