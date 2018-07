Berlusconi | ' Matteo Salvini lasci il Movimento 5 Stelle o la Lega perderà elettori'

Silvio Berlusconi avvisa Matteo Salvini : “Tradisce i suoi elettori - molli M5s o perderà voti moderati” : Silvio Berlusconi avvisa Matteo Salvini, accusandolo di assecondare le politiche del M5s considerate di sinistra: "Non credo che il consenso degli elettori moderati possa rimanere a lungo a chi permette di realizzare politiche della peggiore sinistra. Quindi o la Lega abbandonerà questo governo o gli elettori abbandoneranno la Lega", afferma il presidente di Forza Italia.Continua a leggere

Berlusconi : “Matteo - fermati”. Ma lui risponde picche : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – E’ un appello “accorato” quello che rivolge a . “Io spero ancora che la Lega ci aiuti” dice l’ex premier parlando del decreto dignità nella riunione di Fi alla Camera. “Anzi – aggiunge – rivolgiamo un accorato appello a Salvini per bloccare queste norme, in nome delle aziende, dei produttori, dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, degli ...

Sergio Marchionne - Berlusconi : “Manager italiano numero uno”. Matteo Renzi : “Ha creato creato posti di lavoro #chapeau” : Per Silvio Berlusconi è “il numero uno dei manager italiani”, mentre per l’ex segretario del Pd Matteo Renzi è stato “un grande protagonista della vita economica degli ultimi 15 anni”. L‘aggravarsi delle condizioni di salute di Sergio Marchionne, ormai giudicate “irreversibili”, ha spinto i due leader a ricordare l’ex amministratore delegato di Fca. Il presidente di Forza Italia, con una ...

Pier Silvio Berlusconi : "Il progetto di Matteo Renzi a Mediaset? Perché no" : La trattativa c'è. Ma no, stavolta non parliamo di politica, anche Perché se l'argomento riguarda Matteo Renzi, il suo nome facilmente viene subito paragonato a quel frangente. La trattativa in questo caso è tra l'ex Presidente del Consiglio e Mediaset. L'idea di Renzi è quella di portare la cultura ed in particolare un documentario che racconta Firenze in una delle tre reti del biscione, e qualche tempo fa lo stesso ex premier ha così ...