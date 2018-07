Benzina e diesel | tornano i rialzi

Benzina - diesel e gpl : i prezzi tornano a salire : Dopo il rialzo messo a segno giovedì scorso da Q8, tornano a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi in rialzo dopo 22 giorni di stasi : Si segnalano, dopo 22 giorni di stasi, movimenti al rialzo dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ...

Carburanti - nel semestre 24 - 8 mld spesi da italiani per il pieno. In aumento prezzi Benzina e diesel : TORINO - Al giro di boa di metà anno le famiglie e le imprese italiane hanno già speso 28,4 miliardi per acquistare benzina e gasolio auto. Rispetto allo stesso periodo del 2017 la...

Benzina e diesel - ancora calma piatta : Terza settimana di calma con i prezzi consigliati alla pompa che rimangono ancora invariati mentre le quotazioni in Mediterraneo di nuovo in salita. Queste sono le medie dei prezzi praticati ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : terza settimana di calma : I Prezzi consigliati dei carburanti rimangono ancora invariati per la 3ª settimana consecutiva. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,631 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,612), diesel a 1,503 euro/litro (invariato, pompe bianche ...

Benzina e diesel - 17 giorni da ricordare : Non si rompe la quiete sulla rete carburanti nazionale . Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in salita per la seconda seduta di fila, infatti, neanche oggi, per il ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ancora quiete sulla rete carburanti : Prosegue la fase di quiete sulla rete carburanti nazionale: per il 17° giorno consecutivo non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Anche sul territorio Prezzi praticati in sostanziale equilibrio, salvo qualche lieve aggiustamento al ribasso sul self. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self ...

Mazda 6 - Al volante della 2.5 Benzina e della 2.2 diesel : Tra le doti dei giapponesi cè di sicuro quella di perseguire senza ripensamenti progetti a lungo termine. Nel caso della Mazda, oltre alla peculiare e controcorrente filosofia motoristica (benzina aspirati di cilindrata elevata, diesel con basso rapporto di compressione), cè il desiderio di innalzare lo standard dei prodotti per entrare a far parte della ristretta (e remunerativa) categoria premium.Più che un restyling. Con la nuova Mazda6 la ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi carburanti senza variazioni : Prosegue la fase di calma sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: Benzina self service a 1,633 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,614), diesel a 1,506 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,488). Benzina ...