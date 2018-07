Beach Volley | al via il major di Vienna | in tabellone anche i vice-campioni olimpici Lupo

Beach Volley – Europei U22 : Puccinelli-Traballi quarte a Jurmala : EuroBeach under 22: quarto posto per Puccinelli-Traballi Nell’Europeo di Beach Volley under 22, svoltosi a Jurmala, le azzurrine Claudia Puccinelli e Gaia Traballi hanno chiuso al quarto posto, sfiorando la medaglia.I giovani talenti italiani nella finale per il Bronzo sono state battute dalle spagnole Álvarez M-Carro 2-1 (16-21, 21-15, 15-12), mentre in semifinale a fermare la corsa di Claudia e Gaia erano state le forti russe ...

Beach Volley – World Tour Agadir : splendido trionfo di Menegatti-Orsi Toth : Beach World Tour Agadir: trionfano Menegatti-Orsi Toth La nuova avventura in coppia di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth si è aperta nel migliore dei modi. Nel torneo 2 Stelle di Agadir le azzurre, infatti, hanno trionfato, battendo in finale le ceche Bonnerova-Nakladalova 2-1 (19-21, 21-19, 15-12). Dopo aver perso il primo set Marta e Viktoria hanno reagito nel secondo parziale, ribaltando l’andamento del match. Nel tie-break la ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Alghero : Casali/Perini rispettano il pronostico - Armatura/Palombo fanno la sorpresa! : Casali e Perini rispettano il pronostico e vincono il loro primo torneo stagionale sulla sabbia di Alghero da teste di serie numero uno, mentre la sorpresa arriva dal torneo femminile dove Armatura e Palombo sbaragliano la concorrenza battendo in finale le favorite Priogio/Giacosa. Casali/Perini in finale hanno sconfitto nettamente 2-0 (21-16, 21-11) Muccione/Romoli al termine di un match senza storia. Romagna anche sul terzo gradino del podio ...

ICS Beach Volley Tour Lazio - a Ostia trionfo di Manni-Bonifazi e Stacchiotti-Langellotti : ROMA - A Ostia sono arrivati i marziani e hanno subito conquistato il gradino più alto del podio. I Beacher romani Carlo Bonifazi e Fabrizio Manni , reduci dalle due vittorie al campionato italiano ...

Beach Volley - World Tour 2018 Agadir. TRIONFO ITALIA! Ritorno e vittoria per Menegatti/Orsi Toth in Marocco! : Tornare dopo due anni difficilissimi e conquistare il secondo torneo in carriera. Viktoria Orsi Toth si prende la copertina di un week end al limite dell’incredibile e, ristabilendo la coppia con Marta Menegatti, trionfa sulla sabbia africana di Agadir nel 2 stelle marocchino. Sei partite e sei vittorie per la coppia italiana che risolleva la testa dopo due anni di polemiche e di delusioni (tante) e poche soddisfazioni per Menegatti e di inferno ...

Beach Volley - World Tour 2018. FERRARIS/MICHIELETTO NELLA STORIA! Trionfo a Samsun! : Secondo Trionfo azzurro NELLA storia del World Tour con la firma a sorpresa di Carolina FERRARIS e Francesca MICHIELETTO che, al secondo torneo della loro brevissima carriera internazionale, fanno centro sulla sabbia di Samsun in Turchia entrando NELLA storia di questa disciplina. Le azzurre hanno vinto la finale del torneo 1 Stella in Turchia battendo in finale 2-1 le austriache Teufl/Freiberger al termine di un match tiratissimo e di un tie ...

Beach Volley - Europeo Under 22 Jurmala. Ancora un quarto posto azzurro : Puccinelli/Traballi ai piedi del podio : Non era la giornata conclusiva che sognavano Gaia Traballi e Claudia Puccinelli ma resta un grande torneo quello disputato dalla coppia azzurra che chiude al quarto posto il campionato Europeo Under 22 a Jurmala. Le italiane si fanno rimontare nella finale che vale il bronzo contro le spagnole Alvarez/Carro che dunque salgono sul terzo gradino del podio continentale in attesa della finale. Le azzurre su illudono vincendo il primo set della ...

Beach Volley - World Tour 2018 Agadir. Il derby è di Menegatti/Orsi Toth : è finale tre anni dopo Antalya. Gradini/Scampoli per il bronzo : Tre anni meno un mese sono trascOrsi dalla penultima finale (vinta per l’unico successo italiano della storia del World Tour al femminile) disputata da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth a Sochi e 34 mesi dall’ultima finale disputata dalle due azzurre assieme ad Antalya in Turchia con la sconfitta nell’atto conclusivo contro Slukova/Hermannova. Menegatti/Orsi Toth, al rientro dopo la vicenda doping che ha coinvolto la ...

Beach Volley - Europei Under 22 Jurmala. Russe troppo forti : Traballi/Puccinelli giocheranno per il bronzo : Si ferma in semifinale la fantastica corsa di Gaia Traballi nel Campionato Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia. La coppia azzurra si inchina di fronte allo strapotere delle Russe Makroguzova/Kholomina, coppia che ormai è lanciatissima anche a livello assoluto avendo già ottenuto un successo nel World Tour e due noni posti nei Major Series di questa stagione. Le Russe si sono imposte in due set ma Puccinelli e Traballi hanno tenuto testa alla ...

Beach Volley - World Tour 2018 Samsun. MERAVIGLIOSE! Ferraris e Michieletto in finale nel torneo turco : Una finale tira l’altra. Tra poco in campo ad Agadir due coppie italiane per la semifinale del torneo 2 Stelle ma da Samsun arriva la notizia che le coppie italiane in finale al femminile nel World Tour questa settimana saranno due perche Carolina Ferraris e Francesca Michieletto hanno conquistato l’atto conclusivo del torneo 1 Stella sulla sabbia turca e alle 16.30 affronteranno le austriache Frieberger/Teufl per aggiudicarsi un ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Alghero. Prioglio/Giacosa e Casali/Perini in semifinale vincenti. Oggi le sfide decisive della quarta tappa : Giornata decisiva, la seconda della quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero. Ieri e questa mattina si sono disputate le sfide che hanno allineato i due tabelloni alle semifinali vincenti e al quarto turno perdenti, nel primo pomeriggio sono in programma le semifinali e nel tardo pomeriggio si disputeranno le finali che assegneranno il quarto titolo stagionale. In campo ...

