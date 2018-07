Beach Rugby – Verso l’Europeo di Mosca | domani le selezioni azzurre in ritiro

sportfair

(Di martedì 31 luglio 2018) Mercoledì 1 agosto ledimaschile e femminile ina Caorle per l’Europeo diMercoledì 1 agosto inizierà il raduno delleitaliane dimaschile e femminile a Caorle (VE). Sotto la direzione tecnica del coach Enrico Gottardo gli atleti Azzurri si preparenno all’imminente Europeo didel 4 e 5 agosto. In programma due giorni di allenamenti e riunioni prima del trasferimento per la capitale russa. Boris Komarov (c) Hrvat “Quando si deve affrontare un appuntamento importante come un europeo è necessario ritrovarsi in un ambiente tranquillo con lo staff e gli atleti” – spiega Zeno Zanandrea, responsabile FIR per il– “Siamo grati al comune di Caorle per l’ospitalità offerta. Qui lavoreremo bene sulla preparazione tecnica, l’affiatamento e la ...