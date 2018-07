Battlefield 1 | una patch introduce il supporto a Xbox One X

L'open beta di Battlefield V ha una finestra di lancio : L'annuncio di Battlefield V ha attirato non poche critiche per il modo in cui DICE ha deciso di approcciarsi a un periodo storico molto conosciuto e delicato come la Seconda guerra mondiale ma al di là delle insensate affermazioni di chi lamenta una mancata accuratezza storica c'è molta curiosità nei confronti delle novità di una produzione di cui vi avevamo parlato nella nostra prova dell'E3 2018.Se il titolo ha attirato la vostra attenzione o ...

Gli sviluppatori di Battlefield V spiegano perché nel gioco sarà inclusa una vera e propria modalità single player : Mentre altri franchise di sparatutto popolari si stanno allontanando dalla classica campagna per giocatore singolo, Battlefield, che tradizionalmente è una serie multigiocatore, sembra essere pronto a concentrarsi sull'aspetto "solista" con l'imminente Battlefield V.Durante un'intervista all'EA Play, DualShockers ha parlato con il produttore senior Lars Gustavsson, il quale ha spiegato perché lo sviluppatore ha deciso di attenersi alla modalità ...

E3 2018 : Battlefield V avrà una modalità Battle Royale : Nel corso dell'EA Play 2018 che si sta tenendo in questi minuti, gli sviluppatori hanno parlato ampiamente di quello che dovremo aspettarci in Battlefield V rivelando a sorpresa che il gioco riceverà una modalità Battle Royale in seguito al lancio del titolo, fissato per il 19 ottobre 2018.La modalità Battle Royale farà quindi parte del programma Tides of War di Battlefield V, l'insieme di contenuti completamente gratuiti che saranno resi ...