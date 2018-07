Bari calcio | scaduti i termini | De Laurentiis pronto a comprare il club Decaro decide

50mila per il Bari - azionariato popolare per la nuova società di calcio : 'Mai più fallimenti dolosi' : Per assicurare la partecipazione dal basso, l'idea dei promotori è anche quella di prevedere delle assemblee soci aperte a tutti su determinati aspetti più legati al mondo del tifo. La raccolta delle ...

Calcio : ds Bari - mai compensi in nero : ANSA, - Bari, 25 LUG - "Mai preso compensi non dichiarati". Lo afferma il direttore sportivo del Bari Calcio, Sean Sogliano, precisando in una nota la sua condotta in relazione ai procedimenti ...

Calciomercato : corsa ad ingaggiare gli svincolati del Bari : Il parco giocatori del Bari in dismissione fa gola a molti club di serie A e B: l’organico, secondo il sito Transfermarkt.it aveva un valore di oltre 12 milioni di euro e cosi’ c’e’ la corsa ad ingaggiare a parametro zero i pezzi pregiati. L’esterno d’attacco Galano, autore di 15 reti nell’ultimo campionato di B aspetta gli ultimi passaggi legali della fine sportiva del Bari per sottoscrivere un ...

Calcio - Serie B : stesso destino di Bari e Cesena per l’Avellino. Anche gli irpini esclusi dal prossimo campionato : Non ce l’ha fatta l’Avellino a salvarsi. La squadra irpina dovrà rinunciare al prossimo campionato di Serie B, seguendo lo stesso destino di Bari e Cesena, esclusi definitivamente pochi giorni fa. Attorno ai campani circolava il mistero da qualche giorno. Dopo la decisione della Covisoc, il termine per presentare il ricorso e quindi le garanzie necessarie per iscriversi era lo scorso lunedì. L’Avellino, tra lo scetticismo ...

Terremoto nel calcio italia - dopo Bari e Cesena salta anche l’Avellino : il club biancoverde escluso dalla prossima B : Il Consiglio Federale della Figc ha messo fuori gioco l’Avellino una volta ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc dopo Bari e Cesena, anche l’Avellino è stato escluso dalla prossima Serie B. Ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc, il Consiglio Federale della FIGC ha dunque fatto fuori dal prossimo campionato cadetto il club biancoverde, che tenterà adesso il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da ...

Il Bari calcio verrà messo in liquidazione : Dopo l'esclusione dalla Serie B, la squadra ha perso tutti i suoi giocatori ed è passata sotto la gestione del sindaco Antonio Decaro The post Il Bari Calcio verrà messo in liquidazione appeared first on Il Post.

Calcio - Serie B 2018-2019 : il Cesena fallisce - ripartirà dai dilettanti. Si complica anche la situazione del Bari : Niente da fare per il Cesena. Il termine per presentare il ricorso dopo l’esclusione momentanea dalla Serie B sancita dalla Covisoc scadeva questa sera alle 19 e la società romagnola non ha provveduto ad inoltrare la domanda. Troppo grande il debito (73 milioni, di cui 40 con l’Erario) da colmare in così poco tempo. La società ha comunicato in una nota di aver già aderito all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura di ...

Calcio : Bari - saltata ricapitalizzazione : ANSA, - Bari, 16 LUG - La ricapitalizzazione del Bari è saltata e il club dice addio al Calcio professionistico. Le speranze di salvataggio del Bari sono svanite nel pomeriggio quando la cordata ...

Bari calcio - salta l'iscrizione al campionato in B : addio al calcio professionistico dopo 110 anni : La salvezza era appesa all'ipotesi di investimento di Andrea Radrizzani e Ferdinando Napoli, ma la scoperta di nuovi debiti avrebbe spinto il proprietario del Leeds united e il fondatore di Edilportale a rinunciare

Il Bari calcio riparte dal Bisceglie in Serie C : Il mitico Bari calcio non c’è più dopo 110 anni di storia. E’ stato impossibile trovare i tre milioni mancanti

Calcio : Bari - Radrizzani lascia : ANSA, - Bari, 16 LUG - "Negli ultimi giorni abbiamo valutato attentamente la possibilità di investire nel AS Bari insieme ad altri partners e investitori locali. Purtroppo il poco tempo disponibile ...

Calcio Bari : Biga si dimette da cda : ANSA, - Bari, 13 LUG - Il Bari, al centro di una controversa procedura di ricapitalizzazione per iscriversi al nuovo campionato, perde altri pezzi: si è dimesso dal consiglio di amministrazione l'...

Calcio - Serie B 2018-2019 : la Covisoc respinge la domanda di iscrizione di Avellino - Bari e Cesena. Ora la palla passa alla FIGC : La Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, ha rigettato, non ritenendole idonee, le domande di iscrizione alla prossima Serie B di Avellino, Bari e Cesena. La notizia era nell’aria ed è giunta nella serata di oggi. Le tre società hanno tempo fino a lunedì 16 per fare ricorso, ricapitalizzare e mettersi in regola per i pagamenti, pena l’esclusione dal prossimo campionato. Nella stessa giornata, ...

Calcio : Bari - 3mln per salvare il club : ANSA,- Bari, 12 LUG -Sono necessari 3mln di euro - entro lunedì prossimo -per il salvataggio del Bari, cioè per completare la ricapitalizzazione disposta dall'assemblea straordinaria del 15 giugno ...