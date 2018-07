Bari | anche Aurelio De Laurentiis pronto a rilevare il club pugliese

Bari - sono ore decisive : Lotito e De Laurentiis si sfidano per la proprietà - ma c'è in corsa anche Cairo : ... anche se il sindaco Decaro ha posto un ultimatum per le 9.30 di domani,, ha presentato un ricorso al Collegio di garanzia dello Sport del Coni, che sarà esaminato nella giornata di oggi e che ...

Situazione Bari - non solo Lotito in corsa per costituire la nuova società : spunta anche De Laurentiis : Nella corsa alla presidenza del nuovo Bari non c’è solo Claudio Lotito, anche Aurelio De Laurentiis avrebbe preso informazioni sulla vicenda Non solo Claudio Lotito, pare esserci anche Aurelio De Laurentiis in corsa per costituire il nuovo Bari. La vecchia società infatti non si è iscritta al prossimo campionato di serie B, dunque l’ipotesi più vicina è quella della ripartenza dalla serie D. Secondo quanto riportato dalla ...

Incredibile Bari - non solo Lotito : c’è anche De Laurentiis : Sono ore caldissime per il futuro del Bari, il club non si è iscritto al prossimo campionato di Serie B ed adesso si pensa ad un nuovo progetto per ripartire dalla Serie D. Passi in vanti con Lotito ma nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità. Secondo la ‘rosea’ il presidente del Napoli De Laurentiis è convinto che diventerà anche il presidente del nuovo Bari. Fiducioso il presidente Lotito: “ho costituito la mia ...

Non solo Avellino : anche il Bari fa ricorso al Coni per la riammissione in Serie B : Non solo Avellino: anche il Bari chiede di essere riammesso in Serie B al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. L'articolo Non solo Avellino: anche il Bari fa ricorso al Coni per la riammissione in Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Migranti - “Mani rosse” davanti al Viminale : “Con Salvini strage di Stato”. C’è anche Vauro : “Fermiamo la barBarie” : Presidio delle “mani rosse“, davanti al Viminale, per dire basta alle morti in mare. Lo scopo, per gli attivisti, è stato quello di “chiedere conto al ministro dell’Interno e al governo dell’operato della guardia costiera libica, supportata, da oltre un anno, da fondi, mezzi e uomini italiani”. I partecipanti hanno sfilato per le strade con le mani dipinte di rosso sollevate. “Sono con queste persone ...

Calcio - Serie B : stesso destino di Bari e Cesena per l’Avellino. Anche gli irpini esclusi dal prossimo campionato : Non ce l’ha fatta l’Avellino a salvarsi. La squadra irpina dovrà rinunciare al prossimo campionato di Serie B, seguendo lo stesso destino di Bari e Cesena, esclusi definitivamente pochi giorni fa. Attorno ai campani circolava il mistero da qualche giorno. Dopo la decisione della Covisoc, il termine per presentare il ricorso e quindi le garanzie necessarie per iscriversi era lo scorso lunedì. L’Avellino, tra lo scetticismo ...

Terremoto nel calcio italia - dopo Bari e Cesena salta anche l’Avellino : il club biancoverde escluso dalla prossima B : Il Consiglio Federale della Figc ha messo fuori gioco l’Avellino una volta ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc dopo Bari e Cesena, anche l’Avellino è stato escluso dalla prossima Serie B. Ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc, il Consiglio Federale della FIGC ha dunque fatto fuori dal prossimo campionato cadetto il club biancoverde, che tenterà adesso il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da ...

Calcio - Serie B 2018-2019 : il Cesena fallisce - ripartirà dai dilettanti. Si complica anche la situazione del Bari : Niente da fare per il Cesena. Il termine per presentare il ricorso dopo l’esclusione momentanea dalla Serie B sancita dalla Covisoc scadeva questa sera alle 19 e la società romagnola non ha provveduto ad inoltrare la domanda. Troppo grande il debito (73 milioni, di cui 40 con l’Erario) da colmare in così poco tempo. La società ha comunicato in una nota di aver già aderito all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura di ...

A Bari non lasciate le donne sole. Il governo includa tra i reati urgenti anche le violenze familiari : Oggi la Camera discute il decreto legge 73/2018 emanato dal governo per cercare di affrontare l’emergenza dell’inagibilità del Palazzo di Giustizia di Bari. D.i.Re donne in rete contro la violenza lancia l’allarme e si appella alle parlamentari: se il decreto non sarà modificato ci saranno pesanti ripercussioni per le donne vittime di violenza e i loro figli. L’emergenza a Bari è scattata lo scorso mese di giugno dopo che una ...

TERREMOTO IN ALBANIA - SISMA M 5.1/ INGV ultime notizie - trema anche Bari : 25 scosse avvertite in Puglia : ALBANIA, TERREMOTO oggi di grado M 5.1: la scossa avvertita anche in Puglia, ultime notizie INGV in tempo reale. Paura anche a Bari, Lecce e Monopoli: trema la capitale Tirana(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 13:40:00 GMT)

La rete unica Wind Tre arriva anche a Bari : Wind Tre annuncia l'arrivo della rete unica anche nel capoluogo della regione Puglia, Bari, garantendo così una connessione più veloce e una maggiore copertura. L'articolo La rete unica Wind Tre arriva anche a Bari proviene da TuttoAndroid.

Banche - Assopopolari : governo studia moratoria per Bari e Sondrio : Roma, 20 giu. , askanews, Il governo sta valutando 'una possibile moratoria immediata per le due Banche popolari che devono ancora convertirsi' in Spa, la Banca Popolare di Bari e la Banca Popolare di ...

Bari - i clan infiltrati anche nell’associazione antiracket : 104 arresti in tutta Italia : L'operazione dei Ros dei carabinieri è frutto di una lunga e complessa indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari che ha ricostruito gli assetti organizzativi e le attività criminali dei clan "Mercante-Diomede" e "Capriati". Secondo gli inquirenti, infatti, i clan da tempo ormai avevano infiltrato il tessuto economico e sociale del capoluogo e della provincia.Continua a leggere

Bari - blitz anti-mafia : 104 arresti. C'è anche un membro dell'associazione antiracket : blitz anti-mafia in Puglia. I carabinieri del Ros hanno arrestato 104 presunti affiliati ai clan «Mercante-Diomede» e «Capriati». Il provvedimento scaturisce da...