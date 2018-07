Barcellona | Rafinha lancia messaggi all’Inter | “mi piacerebbe tornare | ho vissuto mesi

Rafinha all'Inter/ Ultime notizie : vuole i nerazzurri - il Barcellona apre a un nuovo prestito : Rafinha all'Inter: il brasiliano vuole i nerazzurri, il Barcellona apre a un nuovo prestito anche se con obbligo di riscatto. Le speranze comunque crescono(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:20:00 GMT)

Rafinha - Barcellona furioso con l'Inter : si inserisce il Tottenham : ... ma la situazione di stallo ha attirato nuove pretendenti che rischiano di complicare la corsa al brasiliano: il Tottenham infatti, sempre secondo Sport , è a caccia di rinforzi per la prossima ...

Inter - 'gelo' sul fronte Rafinha : il Barcellona si oppone a nuovi prestiti Video : Sviluppi sul caso Rafinha, tornato al Barcellona visto che l'Inter non ha potuto esercitare il diritto di riscatto fissato a 38 milioni di euro complessivi 35 più 3 di bonus. Purtroppo, per il club milanese, non si tratta di sviluppi positivi. Il club catalano è disposto a trattare con l'Inter, ma sarebbe comunque orientato ad una cessione a titolo definitivo. Questo ovviamente vale per l'Inter, ma anche per qualunque altra squadra eventualmente ...

Rafinha all'Inter?/ Trattativa non facile con il Barcellona per riportarlo in nerazzurro : Rafinha stasera tornerà al Barcellona visto che scade il diritto di riscatto. L'Inter proverà ad acquistare il brasiliano nei prossimi mesi per una Trattativa non semplice(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:15:00 GMT)

Ds Barcellona : 'Rafinha resta all'Inter? Possibile - nei prossimi giorni vediamo' : Recatosi a Napoli per il Premio Football Leader, il direttore sportivo del Barcellona Antonio Braida ha parlato ai microfoni di Premium Sport riguardo la trattativa legata a Rafinha. Ecco la sua risposta circa una domanda sul futuro del talento brasiliano: 'Se resta all'Inter? È Possibile, vediamo'. RAFINHA VUOLE IL NERAZZURRO - A ...