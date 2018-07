Bank of Japan lascia i tassi invariati

Bank of Japan mantiene target tassi invariati. Ma grande notizia su politica monetaria c'è : La Bank of Japan ha mantenuto invariata la propria politica monetaria, come da attese. Una grande notizia tuttavia c'è, ed è rappresentata dalla decisione della BoJ di rendere la propria politica più ...

Forex - lo yen guarda alla Bank of Japan : Sul mercato dei cambi, spicca la prestazione positiva dello yen che si muove al rialzo nei confronti di euro e dollaro . Il dollaro/yen scambia a 111,32 mentre il cross eur/yen vale 130,29. La valuta ...

Bank of Japan - rumor Nikkei : outlook inflazione sarà rivisto al ribasso : Indiscrezioni del Nikkei su quanto emergerà dalla riunione della Bank of Japan dei prossimi 30-31 luglio.

La Bank of Japan è più pessimista sull'inflazione : confermati tassi a zero e QE : Ferma la politica monetaria in Giappone. La banca centrale ha infatti confermato una linea ultraespansiva, stando al peggioramento delle previsioni di inflazione, che si allontana sempre più dal

La Bank of Japan prende tempo. Governatore Kuroda : Prematuro pianificare rientro stimoli : Teleborsa, - La Bank of Japan prende ancora tempo per l'exit strategy . Lo ha precisato il Governatore della banca centrale giapponese, Haruhiko Kuroda , in occasione della relazione di metà anno al ...