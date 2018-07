‘Avvenire’ | “Clima xenofobo | Salvini pesi le parole”

sportfair

(Di martedì 31 luglio 2018) Città del Vaticano, 31 lug. (AdnKronos) – “Vergogniamoci”: con questo titolo in prima pagina ‘Avvenire’ interviene sull’atto di violenza subito dalla atleta azzurra Daisy Osakue colpita all’occhio dal lancio di uova e sul dibattito relativo al clima di in Italia.“Noi italiani dovremmo vergognarci tutti insieme – scrive il direttore Marco Tarquinio in un editoriale sul quotidiano della Cei – perché quel volto segnato è certamente il volto di una cittadina italiana dalla pelle nera, ma è ancor più il volto del nostro Paese nella stagione amara che stiamo attraversando: un volto che presentiamo al mondo e a noi stessi”. Per il direttore di ‘Avvenire’, “anni di pensieri cattivi e di parole e propagande dure, di crescenti povertà materiali e morali eccitate contro altre povertà stanno producendo ...