Avellino | sit in tifosi davanti al Coni

Avellino - si discute il ricorso del club al Collegio di Garanzia : sit-in dei tifosi davanti la sede del Coni : Un gruppo di tifosi dell’ Avellino si è presentato davanti al Collegio di Garanzia dello Sport dove verrà discusso il ricorso del club contro la mancata iscrizione alla B Sono circa un centinaio gli ultrà dell’ Avellino riuniti in un sit in davanti al Coni , all’altezza dell’obelisco del Foro Italico, nel giorno della discussione, davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, del ricorso della società irpina contro la ...

Avellino - perquisizione della Finanza in sede : la situazione : Sono ore calde per il campionato di Serie B ed in particolare per la composizione del torneo. Nelle ultime ore perquisizione dal parte della guardia di Finanza nella sede dell’Avellino calcio in attesa della decisione sul ricorso presentato dalla società contro l’esclusione dal campionato cadetto dopo il ritardo della presentazione della fideiussione. L’indagine riguarda l’ipotesi di falso in bilancio e il blitz ha ...