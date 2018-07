Avellino escluso dalla Serie B Ultime notizie | respinto il ricorso | Taccone pensa

Avellino escluso dalla B : Collegio di Garanzia respinge il ricorso : ROMA - Il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, ha respinto il ricorso dell' Avellino confermando l'esclusione dal campionato di serie B . Secondo il Collegio di Garanzia , l' Avellino 'apparirebbe in possesso dei ...

