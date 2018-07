Auto e salsedine | i consigli per pulire i veicoli nei giorni di mare

sportfair

(Di martedì 31 luglio 2018) ISTOBAL ricorda che ladele la sabbia possono ossidare e graffiare differenti parti di un’mobile. Gli espertiano diregolarmente il veicolo neidiper evitare danni a vetri, carrozzeria e tappezzeria ISTOBAL, gruppo spagnolo leader in soluzioni per il lavaggio e la cura degli, ricordava oggi che ladele la sabbia della spiaggia possono ossidare e graffiare diverse parti di un veicolo, per cui ha haato una pulizia regolare nei periodi in cui si va alper evitare danni a cristalli, carrozzeria e tappezzeria. Quando si va al, ISTOBAL raccomanda di realizzare almeno una pulizia settimanale del veicolo. Inoltre, insiste sull’importanza di mantenere l’pulita per garantire una buona visibilità e non compromettere la sicurezza stradale, specialmente in questa epoca dell’anno in cui gli ...