Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari Decaro | “Impegno serio per creare

Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari : Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico, presidente del Napoli e consigliere della Lega Calcio, è il nuovo proprietario della squadra di calcio del Bari; la notizia è stata data dal sindaco della città Antonio Decaro. La candidatura di De Laurentiis è The post Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari appeared first on Il Post.

Bari calcio - Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario : Voglio ringraziare Claudio Lotito, poi un presidente di una squadra di Serie D, che non ha partecipato ma poi mi ha aperto un mondo. Voglio ringraziare anche le cordate baresi, Nicola Canonico, anche ...

Bari - anche Aurelio De Laurentiis pronto a rilevare il club pugliese : Il patron del Napoli sembrerebbe essere interessato a rilevare il club pugliese. Sondaggi anche da parte di Claudio Lotito ed Enrico Preziosi. L'articolo Bari, anche Aurelio De Laurentiis pronto a rilevare il club pugliese è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - Aurelio de Laurentiis/ Calciomercato - "Cavani - Benzema - Di Maria : tutte bufale - voglio giovani" : Napoli, Aurelio de Laurentiis a 360° sul Calciomercato: da Cavani a Benzema, passando per Di Maria e Sabaly, ecco le parole del presidente partenopeo.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:09:00 GMT)

Napoli - Aurelio De Laurentiis / "Carlo Ancelotti? Non ha mai avanzato pretese" : Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Per Ruiz manca solo l’ok, trattiamo Lainer, offerti 60 milioni per Alisson". Scatenato il patron dei partenopei sul calciomercato in arrivo(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 13:44:00 GMT)

NAPOLI - Aurelio DE LAURENTIIS/ “5 acquisti in arrivo - Sarri non lo sento più - rifiutati 50 milioni per Chiesa" : NAPOLI, AURELIO De LAURENTIIS: “Per Ruiz manca solo l’ok, trattiamo Lainer, offerti 60 milioni per Alisson". Scatenato il patron dei partenopei sul calciomercato in arrivo(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:37:00 GMT)