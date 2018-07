Attacco in Tagikistan | il segretario dell' OSCE | Continueremo la lotta al

Quattro ciclisti occidentali sono stati uccisi in Tagikistan - l’ISIS ha rivendicato l’Attacco : Quattro ciclisti occidentali sono stati uccisi domenica a 250 chilometri a sud di Dushanbe, la capitale del Tagikistan, in un attacco terroristico rivendicato lunedì dallo Stato Islamico (o ISIS). I funzionari tagiki hanno detto che i Quattro ciclisti – due The post Quattro ciclisti occidentali sono stati uccisi in Tagikistan, l’ISIS ha rivendicato l’attacco appeared first on Il Post.