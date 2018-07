Atp Los Cabos | esordio vincente per Fabbiano

Tennis - Atp Los Cabos 2018 : avanti Thomas Fabbiano - ma quanta fatica! Rimontato Garanganga : Thomas Fabbiano impiega molto più tempo e fatica del previsto per accedere al secondo turno del torneo ATP di Los Cabos: sul cemento messicano l’azzurro è costretto alla rimonta per aver ragione del qualificato dello Zimbabwe Takanyi Garanganga, numero 451 al mondo, piegato con il punteggio di 5-7 6-2 7-5 in due ore e venti minuti di gioco. Agli ottavi l’italiano sfiderà il numero 3 del seeding, il bosniaco Damir Dzumhur. Nel primo ...

Tennis - Atp 250 di Los Cabos : Fognini e Fabbiano impegnati nel torneo messicano : Tennis, Atp 250 di Los Cabos: Fognini sarà testa di serie numero 2 del torneo, presente anche un altro italiano, Thomas Fabbiano Nella notte italiana Thomas Fabbiano debutta nel torneo Atp 250 di Los Cabos (cemento, montepremi 637.395 dollari). Il 29enne di San Giorgio Ionico, numero 106 Atp trova dall’altra parte della rete Takanyi Garanganga dello Zimbanwe, numero 451 Atp, proveniente dalle qualificazioni (un solo precedente, ...

Atp Bastad – Niente bis per Fognini! L’accoppiata azzurra con Bolelli crolla in finale di doppio contro Peralta-Zeballos : La coppia azzurra Fognini-Bolelli si arrende nella finale di doppio dell’ATP di Bastad: gli italiani sconfitti in due set da Peralta-Zeballos Dopo la vittoria nel singolare di qualche ora fa, Fabio Fognini non riesce a firmare la doppietta nell’ATP di Bastad. Il tennista azzurro, in coppia con Simone Bolelli, si arrende in due set nella finale di doppio. Il duo tricolore esce sconfitto dall’ultimo atto del torneo svizzero, battuto 3-6 / ...