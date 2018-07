Atletica | Europei 2018 | Italia ambiziosa | gli azzurri ai raggi X Tra Tortu | Vallortigara

Atletica - Europei 2018 : Mario Lambrughi non sarà a Berlino. Scende a 91 il numero degli azzurri : L’Italia dell’Atletica perde un tassello in vista degli Europei, che si terranno a Berlino dal 6 al 12 agosto: non sarà della partita Mario Lambrughi, che ha fatto segnare il miglior tempo nazionale stagionale sui 400 hs con 48″99, quarto crono italiano di sempre, registrato a Rieti il 13 maggio. Pochi giorni dopo, precisamente il 31 maggio, durante il Golden Gala di Roma, l’infortunio che ne ha pregiudicato la ...

Atletica - Alfio Giomi : “Daisy Osakue sarà agli Europei. Aggressione folle e imbecille - azzurra esempio per i giovani” : Alfio Giomi ha accolto con dispiacere la notizia dell’Aggressione subita da Daisy Osakue, colpita da un uovo nella serata di ieri. Un atto becero da parte di due uomini che, su un’automobile, hanno affiancato l’atleta e le hanno lanciato l’alimento in faccia. L’occhio sinistro della 22enne di origini nigeriane è risultato tumefatto e la piemontese ha temuto di dover rinunciare agli imminenti Europei anche se è già ...

Daisy Osakue - ferita azzurra di Atletica : colpita da un uovo lanciato da un’auto. “Lesione alla cornea - Europei a rischio” : Daisy Osakue, primatista italiana under 23 nel lancio del disco, è stata aggredita questa notte mentre rientrava a casa con gruppo di amici, a Moncalieri. La giovane 22enne della nazionale italiana di atletica leggera, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita duramente al volto da un uovo lanciato da un’auto in corsa: trasportata all’ospedale Oftalmico di Torino, ha riportato una lesione alla cornea e dovrà essere operata. ...

Atletica - Europei 2018 – Elena Vallortigara : “Sono serena. Aspettative? Prima la qualificazione poi…”. La saltatrice racconta la sua rinascita : Elena Vallortigara è una delle carte più preziose dell’Italia in vista degli Europei 2018 di Atletica leggera in programma dal 6 al 12 agosto. La saltatrice in alto si è ritrovata dopo otto anni bui e settimana scorsa ha saltato 2.02 metri, seconda italiana di tutti i tempi: inutile negare che punta dritta al podio nella rassegna continentale. La vicentina è rinata a Siena dove si è trasferita nell’ottobre 2016 per provare a tornare ...

Atletica leggera - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Gli Europei 2018 di Atletica leggera si disputeranno a Berlino dal 6 al 12 agosto: sarà la capitale tedesca a ospitare la rassegna continentale che quest’anno si svolgerà all’interno della cornice degli European Championships, competizione multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline tra cui anche nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio. Si preannuncia grande spettacolo in ...

Atletica doping di stato - Iaaf conferma esclusione Russia dagli Europei di Berlino : MONTECARLO - La bandiera della Russia non sventolerà neppure agli Europei di Atletica. La Iaaf, Federazione internazionale di Atletica leggera, ha infatti deciso di confermare la sospensione della ...

Atletica - Europei 2018 : i ranking maschili e le classifiche stagionali - gara per gara. Filippo Tortu terzo - staffette eccellenti - Crippa ben messo : Gli Europei 2018 di Atletica leggera si disputeranno a Berlino (Germania) dal 6 al 12 luglio. La rassegna continentale si svolgerà all’interno degli European Championships, una competizione multisportiva che prevede la presenza a Glasgow di altre discipline tra cui anche nuoto, ciclismo e ginnastica artistica. L’Italia proverà a essere protagonista e al maschile si affiderà soprattutto a Filippo Tortu capace di 9.99 sui 100 metri, ...