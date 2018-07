Astronomia | incontro ravvicinato con Marte | domani si troverà alla minima distanza dalla

meteoweb.eu

(Di martedì 31 luglio 2018), il Pianeta rosso, fratello minore della Terra torna a far parlare di sé. Solo la scorsa settimana era stato protagonista delle riviste scientifiche e non solo, con la scoperta di laghi salati, possibili culle per la vita, e con il suo ruolo di accompagnatore nell’eclissi di Luna più lunga del secolo. E, mostrerà un nuovo volto, facendosi vedere vicinoTerra e brillante come non accadeva da ben 15 anni. La sera del 31 luglio il pianeta rosso si, infatti,, pari a 57.590.630 chilometri. L’avvicinamentoTerra è un appuntamento che si ripete all’incirca ogni 26 mesi. “Avendo un’orbita ellittica,si trova periodicamente a unae una massima dTerra”, ha spiegato all’ANSA Silvia Casu, dell’osservatorio di Capodimonte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ...