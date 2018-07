Asti | si cerca testimone di un incidente

Giovani - competenti e appassionati : ecco i ricercatori italiani antiplAstica : ... è portavoce del gruppo Plastic Busters dell'Università di Siena, progetto europeo di monitoraggio che nel Mediterraneo mira a raccogliere dati sull'inquinamento da consegnare alla 'politica' perché ...

LIVE F1 - GP Germania 2018 in DIRETTA : gara. SebAstian Vettel vuol sfatare un altro tabù. Hamilton cerca la rimonta pazzesca! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Hockenheim (Germania) prepariamoci ad un altro capitolo della saga “Ferrari vs Mercedes“. Sebastian Vettel ieri, realizzando la pole (la quinta stagionale), ha messo in mostra una Rossa in grande spolvero, capace di mettersi alle spalle una Mercedes che con Valtteri Bottas, nonostante un ultimo ...

Barbera d’Asti 2.0 - un anno di ricerca scientifica inedita : nasce la prima mappa sensoriale della denominazione : Si chiama Barbera d’Asti 2.0 ed è un inedito studio scientifico, iniziato un anno fa, per approfondire le conoscenze sul mondo Barbera d’Asti, tra i vini più rappresentativi del Piemonte. Si tratta di una nuova e ambiziosa attività di ricerca, avviata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, insieme all’Università di Torino – Disafa e sostenuta dalla Regione Piemonte. E’ stata presentata ieri al castello di Costigliole d’Asti, ...

LIVE F1 - Gara GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. SebAstian Vettel in testa! Sorpasso in partenza - Hamilton cerca la rimonta dal fondo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2018 , decima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

LIVE F1 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. SebAstian Vettel cerca la magia - bisogna rispondere a Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna 2018, nona tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone si inizia a fare sul serio, i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare il feeling giusto con la pista e perfezionare il set-up delle proprie monoposto. Le Mercedes sembrano essere decisamente avanti a tutti come da pronostico della vigilia. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sembrano avere ...

CAsting de Il Contadino cerca moglie 4 : i protagonisti della nuova edizione cercano te : I Casting de Il Contadino cerca moglie 4 continuano e tutti coloro che sono ancora interessati a cercare e trovare l'amore dandosi alla vita bucolica tra animali da accudire e verdure da coltivare e raccogliere lo può ancora fare. In questi giorni, su FoxLife, stanno andando in onda una serie di piccoli speciali che raccontano la vita e le abitudizioni dei nuovi aspiranti contadini della prossima edizione alzando il velo su quello che cercano ...

Nuova legge sulla caccia - Confagricoltura Asti : “Ottimo risultato - ma ora subito al lavoro per cercare di arginare la fauna selvatica” : Soddisfazione da parte di Confagricoltura Asti per la Nuova legge regionale sulla caccia che martedì 12 giugno è stata approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte. Una legge innovativa, che coniuga la tutela della fauna con l’attività venatoria aggiornandola ai nuovi scenari che si sono determinati con il proliferare della fauna selvatica dannosa non solo alle coltivazioni, ma anche all’incolumità dei cittadini, come nel caso di cinghiali e ...

MicroplAstica anche in pesci e invertebrati - lo conferma una ricerca Greenpeace/Univpm/Ismar-Cnr [GALLERY] : 1/9 Lorenzo Moscia/Greenpeace ...

Ricerca : nasce a Firenze il laboratorio sulle sindromi mielodisplAstiche : Indagare i meccanismi molecolari alla base delle sindromi mielodisplastiche per individuare il corretto approccio terapeutico e definire la prognosi delle forme in cui tali sindromi possono evolvere. E’ l’obiettivo del laboratorio di Ricerca sulle sindromi mielodisplastiche dell’Università di Firenze, realizzato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) Careggi. A inaugurare il laboratorio sono stati oggi il ...

CAsting in Trentino per la serie tv 'Sanctuary'. Si cercano nuotatori e praticanti Yoga e Thay-chi : TRENTO. Al via i Casting per la nuova serie tv "Sanctuary", che si girerà fra settembre e ottobre in Trentino, nella zona Levico Terme e in Val di Fassa. La prima giornata di selezioni si terrà ...

Rally Sardegna 2018 : il nuovo leader Thierry Neuville cerca conferme per allungare ulteriormente su SebAstien Ogier : Dopo i numerosi colpi di scena (e soprattutto incidenti) del Rally di Portogallo, il Mondiale sbarca in Italia per il Rally di Sardegna 2018, settimo appuntamento stagionale, nella meravigliosa location di Alghero e zone limitrofe, nella parte nord-occidentale dell’isola. Sul piatto grandi panorami, percorsi difficili e sterrati e, soprattutto, il ritorno della sfida tra il belga Thierry Neuville, nuovo leader della classifica generale, ed ...

CAsting per Un bel luogo per morire : si cercano comparse per la Broadchurch italiana con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti : Nei mesi scorsi vi abbiamo parlato di una delle nuove fiction che Canale 5 sta preparando per dimenticare due anni di zero assoluto (o quasi) in questo settore. Un bel luogo per morire è stata già definita la Broadchurch italiana e avrà come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Proprio in questi giorni i due saranno impegnati sul set della fiction insieme al resto del cast ovvero Carlotta Natoli, Camilla Filippi, Thomas Trabacchi e ...

Come Google cerca di uscire dal pAsticcio del Pentagono : (Foto: LLUIS GENE/AFP/Getty Images) Oltre 3mila dipendenti, in aprile, avevano firmato una lettera aperta al Ceo Sundar Pichai con un messaggio forte e chiaro: “Google non dovrebbe occuparsi della guerra”. La decisa richiesta mirava a interrompere la partecipazione dell’azienda al Progetto Maven, cioè lo sviluppo di un’intelligenza artificiale capace di analizzare le riprese dei droni per conto del Dipartimento della Difesa ...

Focus : l'Europa sta cercando di salvare il mare dai rifiuti di plAstica - : In tutto il mondo, anche in Europa, viene utilizzata una quantità enorme di plastica, che poi viene buttata, spiega il quotidiano. Solo in Europa ogni anno si producono 26 milioni di tonnellate di ...