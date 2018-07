Asso 28 | perché il respingimento in Libia dei migranti viola le convenzioni internazionali

De Vrij : 'Inter pAsso avanti nella mia carriera - ecco perché l'ho scelta' : Stefan de Vrij , difensore dell' Inter , parla dopo il pareggio contro lo Sheffield United . Queste le parole riportate da la Gazzetta dello Sport : 'Con la Lazio nell'ultima stagione ho giocato a tre ma fino all'anno scorso quasi sempre a quattro; con l'Olanda invece prima a quattro e adesso a tre. Finora non ho trovato difficoltà di ...

[L'intervista] Tremonti : vi spiego perché i dazi di Trump non sono il male Assoluto : E' un fatto politico di enorme rilievo perché quello che succede negli Stati Uniti ha effetti in tutto il mondo. E' un tentativo di far recuperare terreno all'economia americana facilitando il ...

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una Associazione politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella delegazione italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

Perché la sentenza della Cassazione che non riconosce l'aggravante dell'alcol in uno stupro non è un "pAsso indietro di decenni" : Si dice che le sentenze non si discutono, si rispettano. Ma se si discutono, capita che non vengano lette. E' proprio il caso della sentenza 32462/18 della III Sezione penale della Cassazione sul caso di stupro da parte di due 50enni ai danni di una giovane donna in stato di ubriachezza. La decisione, depositata ieri, di non riconoscere l'aggravante per l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, rinviando la condanna degli stupratori in Appello ...

Ecco perché lo stipendio di Cristiano Ronaldo alla Juve è giusto o forse persino bAsso : l’unica vergogna è l’ignoranza di pseudo-sindacati e isteriche Associazioni : associazioni pseudo sindacali o fantomatiche organizzazioni “a tutela dei consumatori” come il Codacons stanno alimentando becere polemiche sull’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: i toni sono pesantissimi, si parla di “vergogna immorale” per lo stipendio del calciatore portoghese annunciando lo sciopero degli operai di alcuni stabilimenti Fiat. L’unica vergogna di tutta questa storia è ...

Vincenzo Nibali : caso doping Froome/ "Non so perchè sia stato Assolto" : caso Froome doping, Vincenzo Nibali critico: usati due pesi e due misure, le motivazioni dell'assoluzione non sono chiare. Lo Squalo parla del grande rivale al Tour de France(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 14:53:00 GMT)

Perché è stato Assolto Chris Froome? Archiviato il caso salbutamolo - le spiegazioni del Team Sky : analizzati 21 test antidoping! : Chris Froome è stato assolto in merito al noto caso salbutamolo: a dieci mesi di distanza dalla non negatività a questo principio contenuto nel Ventolin, il Tribunale Antidoping della UCI ha deciso di mettere fine alla vicenda e di archiviare il fascicolo. Il britannico può lasciarsi alle spalle un episodio che comunque rimarrà nella sua carriera, conserva i trionfi conquistati alla Vuelta di Spagna dello scorso anno (durante la quale venne ...

Maria De Filippi - addio al sabato sera/ La stoccata dopo Amici : Aldo GrAsso ancora contro - ecco perché : Maria De Filippi tira le somme del suo Amici 17 e pensa già alla prossima edizione, cosa cambierà e cosa ritroveremo dopo quest'ultimo successo? sabato sera e diretta i temi di discussione(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:39:00 GMT)

Meghan Markle e il primo pAsso falso : «Non ha rispettato l'etichetta». Ecco perché : Meghan Markle continua a far impazzire i sudditi di Sua Maestà e non solo. L'ex attrice americana, neosposa del principe Harry, è amatissima per la sua freschezza e...

'Le donne guadagnano meno perché più stupide' : Ue Assolve eurodeputato Korwin-Mikke : Nel marzo 2017 l'eurodeputato polacco Janusz Korwin-Mikke - euroscettico fondatore del Congresso della Nuova Destra - aveva stupito ed indignato il Parlamento Europeo sostenendo, durante una seduta plenaria che «è giusto che le donne guadagnino meno degli uomini in quanto sono più piccole, più deboli ed anche meno intelligenti». Il presidente del Parlamento Antonio Tajani decise di sospenderlo, ma oggi, a quasi un anno e mezzo di distanza, il ...

Governo - la fiducia dell’ex M5s espulso perché “mAssone”. Vitiello (Maie) : ‘Mortificati - ma orgogliosamente responsabili’ : “Siamo stati mortificati, ma siamo orgogliosamente responsabili. Per questo le daremo la fiducia”. Così Catello Vitiello, l’ex “massone” sfiduciato per questo dai vertici grillini in piena campagna elettorale e ora nel gruppo Misto, componente del Maie, insieme all’altro ex M5s Salvatore Caiata. “Siamo stati travolti da problemi inesistenti, siamo stati fortemente discriminati. Un pregiudizio sulla ...

Perché un Ministero sulla Disabilità rischia di essere un preoccupante pAsso indietro : Il nuovo governo prevede un Ministero della Famiglia e della Disabilità e già questa denominazione è preoccupante perché rimanda all'idea di una centralità della patologia, dalla disabilità, mettendo in secondo piano tutti i passi fatti negli ultimi decenni per affermare una cultura delle "persone" con disabilità. La centralità della persona (non ci dovrebbe essere più bisogno di ...

La grande farsa del GDPR : perché non è cambiato Assolutamente nulla : Il GDPR ovvero il regolamento europeo per la privacy non ha cambiato assolutamente nulla e dimostra l’ignoranza di chi legifera su argomenti di cui non conosce nemmeno una virgola. Il risultato non è la protezione dei dati, tutt’altro, potrebbe innescare un senso di sicurezza che in realtà non fornisce ed ha solo reso complicata la vita agli editori. GDPR, ma a cosa serve il nuovo regolamento? Entrato in vigore il 25 maggio 2018, il ...

E’ morto Pippo Caruso. Addio al direttore d’orchestra - autore di Isotta - Johnny bAssotto - e Perchè Sanremo è Sanremo : Pippo Caruso e Pippo Baudo “Era un maestro dolcissimo, era amatissimo dai suoi musicisti. Ha segnato la storia della nostra canzone, un’epoca importante dello spettacolo e della cultura in Italia. Con lui se ne è andato un amico fraterno. Era bravo e veloce, riusciva a comporre canzoni di successo in pochissimo tempo: ne sfornava tantissime, ed erano tutte belle. Era una carissima persona e un artista straordinario al quale ero legatissimo. Mi ...