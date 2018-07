Ariana Grande ha cambiato il titolo della canzone “Pete” presente nel nuovo album

DEMI LOVATO RICOVERATA IN OSPEDALE/ I messaggi di affetto di Ariana Grande e Lady Gaga : DEMI LOVATO RICOVERATA in OSPEDALE, annullate due date del Tell Me You Love Me Tour: il comunicato stampa e le ultime notizie sulle condizioni di salute della cantante e attrice.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:06:00 GMT)

Ariana Grande : la mamma ha raccontato come Demi Lovato ha sempre sostenuto la cantante e il fratello Frankie : "Noi siamo qui per lei"

Ariana Grande Quiz : scopri quanto conosci il testo di "God Is A Woman" : Mettiti alla prova

Ariana Grande : una pausa dai social network per la cantante : La cantante Ariana Grande si prende una pausa dai social network Ariana Grande, idolo delle ragazze di tutto il mondo, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dei social network. Una pausa soprattutto da Instagram e da Twitter, come ha scritto la stessa cantante con un tweet sul suo profilo ufficiale. Pare che Ariana […]

Demi Lovato “in ospedale per overdose da eroina”. Ariana Grande : “Ti voglio bene” : La pop star Demi Lovato portata in ospedale a Los Angeles per una presunta overdose da eroina. Lo notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore, riportata dal sito Tmz che citava fonti delle forze dell’ordine. La cantante 25enne è stata portata via da casa sua, sulle colline di Hollywood, in condizioni critiche. Intorno alle 12 del 24 luglio le forze dell’ordine hanno risposto a una chiamata di emergenza. US Magazine aggiunge ulteriori ...

Ariana Grande prenderà una pausa dai social - dopo che il fidanzato ha cancellato tutto da Instagram : Ma continuerà a postare su Snapchat

I messaggi delle star per Demi Lovato : da Ariana Grande ai Jonas Brothers : La cantante è stata ricoverata ieri

Pete Davidson : ecco cosa potrebbe indossare per il matrimonio con Ariana Grande : Il mondo sta aspettando con impazienza l' imminente matrimonio tra Ariana Grande e Pete Davidson , secondo i fan verrà celebrato questo 4 agosto . Finora nulla è però stato confermato dalla coppia, ...

Ariana Grande e Pete Davidson più teneri che mai nel behind the scenes del video di "God Is A Woman" : Aww

L’ex fidanzato di Ariana Grande Mac Miller rompe il silenzio sulla rottura e il nuovo fidanzamento : “Felice per lei” : Dopo due mesi dall'annuncio della separazione, l'ex fidanzato di Ariana Grande Mac Miller rompe il silenzio sulla fine della loro relazione durata due anni. Il rapper, all'anagrafe Malcolm McCormick, ha commentato pubblicamente la rottura e il successivo, repentino fidanzamento della sua ex col comico Pete Davidson, parlandone per la prima volta in radio, un'intervista a Beats 1 su Apple Music. Il cantautore, che con la Grande aveva anche ...

Ariana Grande - Pete Davidson cancella tutto da Instagram : "Internet è un posto cattivo" : Oh oh

Ariana Grande e Pete Davidson : parla Mac Miller : "Sono felice che sia andata avanti"

Il Dangerous Woman Tour di Ariana Grande - segnato dalla strage di Manchester - diventa una docu-serie a episodi : Il Dangerous Woman Tour di Ariana Grande è stato certamente il più importante della sua carriera: oltre ad aver rappresentato la sua produzione più imponente finora, è stato lo show che è entrato tristemente nella storia per l'attentato di Manchester, in cui il 22 maggio 2017 22 persone sono morte per l'esplosione di una bomba a chiodi all'uscita del palazzetto che ospitava lo show, rendendo il nome della Grande noto perfino a chi tra il Grande ...