Blastingnews

: Arezzo, un cacciatore muore in una battuta di caccia e sui social fioccano gli insulti - Noemithestar : Arezzo, un cacciatore muore in una battuta di caccia e sui social fioccano gli insulti - BlitzQuotidiano : Arezzo. Il cadavere di Mauro Ceccherini accanto al cinghiale ucciso: incidente di caccia mortale… - IGPNewsOnline : Arezzo, cacciatore scompare nel bosco: trovato morto accanto al cinghiale ucciso -

(Di martedì 31 luglio 2018) La stagione venatoria non è ancora iniziata, ma le doppiette in Toscana hanno già fatto una vittima. Mauro Ceccherini, sessantenne di Laterina (centro in provincia di) nei giorni scorsi era uscito per unadi selezione al cinghiale nei boschi de La Mannassa, ma è rimasto vittima di un terribile incidente che gli è costato la vita. Il dolore della moglie e dei due figli dell'uomo è stato reso ancora più straziante dai commenti crudeli e dagliche hanno riempito diverse pagine. La tragedia Secondo le prime ricostruzioni, Mauro Ceccherini, dopo aver sparato una prima volta alla sua preda, un cinghiale, avrebbe immediatamente ricaricato il fucile; nel giro di pochi secondi, sarebbe poi scivolato in un dirupo e, accidentalmente, gli sarebbe partito un secondo colpo che lo ha ucciso. Non vedendolo rientrare, la moglie ed i due figli ormai grandi, hanno tentato ...