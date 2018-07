Area Clienti 3 diventa My3 | ecco l’atteso restyling grafico per i clienti Tre

Tre mette in palio prodotti Xiaomi giocando con Area Clienti 3 : Tre lancia un concorso che mette in palio premi Xiaomi agli utenti che giocheranno su Area Clienti 3, l'applicazione ufficiale dell'operatore telefonico. L'articolo Tre mette in palio prodotti Xiaomi giocando con Area Clienti 3 proviene da TuttoAndroid.