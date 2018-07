Aprilia | marocchino ucciso da un colpo in faccia nel paese delle ronde fai-da-te

Marocchino morto ad Aprilia - gli indagati in lacrime : «Ha tentato di investirci - nessun ?pestaggio né ronde» : Il Marocchino morto ad Aprilia non sarebbe stato vittima di un pestaggio prolungato. Ne sono certi i carabinieri di Latina il cui comandante, Gabriele Vitagliano, esclude che lo straniero sia...

Marocchino ucciso ad Aprilia - gli inquirenti : è stato colpito da un pugno : "Non volevamo fare del male a nessuno, solo aiutare i carabinieri che abbiamo costantemente informati durante l"inseguimento. Abbiamo fatto una sciocchezza, siamo rovinati". È questo che hanno detto durante l'interrogatorio i due indagati per la morte di Hady Zaitouni, il cittadino Marocchino di 43 anni rimasto ucciso ad Aprilia dopo un inseguimento.Secondo quanto riportato dal Corriere, i due di fronte agli inquirenti hanno avuto un ...

Terra (Sindaco Aprilia) : Marocchino ucciso - non risultano ronde dei cittadini : “È successo in un quartiere adiacente alla città. L’auto dell’uomo ucciso è stata vista entrare in una strada senza uscita. Si tratta di una Renault Mègane che, peraltro, pare fosse già stata avvistata in passato. Da lì è stato dato l’allarme ai Carabinieri – racconta il sindaco di Aprilia Antonio Terra a Ma cos’è questa estate su Radio 24 -. Tre dei nostri concittadini hanno deciso di seguire la vettura fino alla Nettunense, dove è ...