Aprilia | è giallo sulla morte | Non c' è stato un pestaggio

ilgiornale

(Di martedì 31 luglio 2018) I brutti uomini hanno scelto la persona sbagliata. Daisy occhi grandi e pelle scura. Daisy che da domenica notte non li riesce ad aprire come vorrebbe. Daisy che solo domani saprà se i brutti uomini che popolano il nostro mondo, la nostra Italia, le nostre strade saranno riusciti a privarla del sogno. Di rappresentare il Paese ai campionati Europei di atletica al via fra pochi giorni a Berlino.Daisy Osakue torinese di origini nigeriane che "non ho mai visto la Nigeria" ripete spesso, ha dovuto attendere i 18 anni per diventare italiana e "quanto sono stata male quando per i Mondiali under 18 avevo il minimo in tre specialità ma sono rimasta a casa perché... non ero italiana". Daisy ora è una ventiduenne con testa fine e pensieri alti e il fisico forte e aggraziato delle discobole. Gira, gira, gira in pedana e lancia lontano, Daisy. Record italiano under 23 infranto da tempo, migliorato ...