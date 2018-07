Anticipazioni Un posto al sole | LUCA GRIMALDI viene arrestato E ANITA?

tvsoap

(Di martedì 31 luglio 2018) Nelle ultime settimane a Unalabbiamo visto(Marco Basile) eFalco (Ludovica Bizzaglia) intenti ad affrontare la loro esperienza da fuggiaschi, ma questa fase della storyline sta ora per volgere al termine. E tutto cambierà di nuovo… Nelle puntate di Upas in onda nella prima decade di agosto, Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) farà credere a tutti di aver quasi dimenticatoma in realtà le cose stanno diversamente e anche la ragazza sentirà in qualche modo la nostalgia della sua vita in Italia. Unalspoiler:riorganizza la sua vita e… Tutto ciò fino ad un colpo di scena che rimetterà tutto in gioco:non riuscirà a portare avanti la latitanza perché verràe condotto in carcere! Cosa ne sarà a quel punto di? Ovviamente la ragazza si troverà di punto in bianco a dover riorganizzare la sua esistenza, ...